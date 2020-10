Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan indult oldal segítségével. Mobilon is megy. Remek, retró hangulatú fotókat kreálhatunk vele bármely képünkből.","shortLead":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan...","id":"20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90aee716-8d48-484e-a723-f6f98bc63198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","timestamp":"2020. október. 27. 17:03","title":"Indult egy új oldal, egy kicsit még jobb hely lett tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont. A kamerák és az audio-képesség vizsgálata után a kijelzőket is górcső alá teszi.","shortLead":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont...","id":"20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c10716c-6be0-4439-bc77-c3468d8ad8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 27. 10:33","title":"Hogy könnyebb legyen telefont választani: a képernyőket is értékelni fogja a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","id":"20201027_orban_kituntette_cornsteint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac2b7ef-3425-4b09-87a8-b8f03cbd59f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_kituntette_cornsteint","timestamp":"2020. október. 27. 14:21","title":"Orbán: Szorítunk Trump újabb győzelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","shortLead":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","id":"20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cb94e6-0071-48fa-9cee-f78332b6f065","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","timestamp":"2020. október. 26. 18:04","title":"Egy hónapra leáll a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra is.","shortLead":"Egyelőre nagy a titkolózás, de az űrügynökség állítja: a felfedezés nagy hatással lesz a jövőbeni, emberes űrmissziókra...","id":"20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eecea8e-b6c0-4aac-95d7-75499672b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_nasa_bejelentes_felfedezes_hold_urkutatas_urmisszio_sofia","timestamp":"2020. október. 26. 17:03","title":"A NASA talált valamit a Holdon, nagy bejelentésre készülnek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvizsgálja a Magyar Orvosi Kamara szigorításra tett javaslatait az operatív törzs, de inkább arra koncentrálnának, hogy a meglévő szabályoknak érvényt szerezzenek. Mindenkinek jut az influenza elleni vakcinából, a négykomponensű oltóanyagot holnap kezdik kiszállítani a gyermek-háziorvosi rendelőkbe. ","shortLead":"Megvizsgálja a Magyar Orvosi Kamara szigorításra tett javaslatait az operatív törzs, de inkább arra koncentrálnának...","id":"20201028_Operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9aeecf8-de29-48af-971c-65ca630b710a","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 28. 12:44","title":"Operatív törzs: Egy Veszprém megyei pszichiátriai intézmény lakóinak majdnem 80 százaléka koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És még erre is másfél hónapot kellett várnia.","shortLead":"És még erre is másfél hónapot kellett várnia.","id":"20201028_segely_nyugdij_nyugdijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f402cab-fe93-4c7b-b8c5-3d22942764ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_segely_nyugdij_nyugdijas","timestamp":"2020. október. 28. 06:51","title":"Egyszeri segélyt igényelt az államtól egy nyugdíjas, 50 forintot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A rozsdaövezetek munkásait azzal állította a maga oldalára Donald Trump 2016-ban, hogy megmenti a munkahelyüket. Nem így történt: még a kereskedelmi miniszter egykori cége is a gyártás kiszervezésének áldozata lett – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"A rozsdaövezetek munkásait azzal állította a maga oldalára Donald Trump 2016-ban, hogy megmenti a munkahelyüket. Nem...","id":"20201027_Trump_igeretei_ellenere_az_amerikai_munkahelyek_tovabbra_is_kulfoldre_vandorolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823c955c-10ec-4968-9b8a-0f0255a6b195","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Trump_igeretei_ellenere_az_amerikai_munkahelyek_tovabbra_is_kulfoldre_vandorolnak","timestamp":"2020. október. 27. 14:01","title":"Trump ígéretei ellenére az amerikai munkahelyek továbbra is külföldre vándorolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]