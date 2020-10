A reggel óta tartó gyengülés a nap végére a mélypont közelébe repítette a forintot: hat óra után 368,8 forintot is kértek egy euróért.

Az eddigi mélypont április elsején következett be, akkor 369,6 forintért jegyezték az eurót. Az akkori gyengülés hátterében a koronavírus okozta bizonytalanság mellett az Országgyűlés által elfogadott felhatalmazási törvény negatív nemzetközi visszhangja is hozzájárult. Akkor az MNB kedvező feltételű tenderei fordították meg az irányt, júniusra már 345-ös szint közelébe erősödött a magyar deviza – amelyért az év elején még kevesebb mint 330 forintot kellett adni egy euróért.

Ezúttal nem egyedi tényezők mozgatják a forintot, a régiós devizák árfolyama is hasonló ütemben romlott. A forint gyengülését a rossz nemzetközi hangulat idézte elő: a nemzetközi tőzsdék a koronavírus súlyosbodása miatt is negatív eredményeket produkáltak. Az euró is gyengült a dollárhoz képest.