[{"available":true,"c_guid":"f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","shortLead":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","id":"20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8442eaf-43fe-48c4-9842-2507e6c49635","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"További 9 évig vezetheti Péterfalvi az adatvédelmi hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\" második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik – mondta hétfőn Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője.","shortLead":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\"...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be32b15a-8543-4498-84ae-95f3aad6bf7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","timestamp":"2020. október. 27. 15:03","title":"Erősebbnek tűnik a koronavírus-járvány második hulláma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","shortLead":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","id":"20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2dabcb-d57d-426c-9cfb-5401fa978c19","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","timestamp":"2020. október. 27. 06:45","title":"Kaliforniai tűzvész: több tízezer embert evakuáltak, egymillióan áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás gitáros-zeneszerzője, Ronnie Wood.","shortLead":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás...","id":"202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c3ab86-feeb-48d3-b7a1-58306399db66","keywords":null,"link":"/360/202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","timestamp":"2020. október. 27. 14:00","title":"Szex, rock és ecset - Portréfilm a Rolling Stones gitárosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","shortLead":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","id":"20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713c041-9444-4ced-8789-ec2b591bcca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","timestamp":"2020. október. 28. 06:41","title":"Itt a gázüzemű új VW Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer forintot.","shortLead":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer...","id":"20201027_hirdetesek_atveres_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ba1a76-6a13-4339-b825-09802996e57e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_hirdetesek_atveres_csalas","timestamp":"2020. október. 27. 10:58","title":"Több százezer forint kárt okozott egy nő kamu hirdetésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer használatos műanyag maszkok problémájára egy brit tervező. ","shortLead":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer...","id":"20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfc527-0fc4-41c7-9fa7-3c624627ba82","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","timestamp":"2020. október. 27. 11:36","title":"Maradt az ebédből? Ki ne dobja, készíthet belőle arcpajzsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]