[{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet szempontjából meghatározó egyhetes betéti tendere.","shortLead":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet...","id":"20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e43c6d1-052f-4b41-ba55-5902331a923f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","timestamp":"2020. október. 28. 14:18","title":"A forint ismét történelmi mélypontja felé sántikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik kórházba vihetik a koronavírusos páciensét.","shortLead":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84732f09-cc84-45f2-a2bf-d359f70d168e","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","timestamp":"2020. október. 27. 21:58","title":"Ha a háziorvos rendeli a mentőt, neki kell megmondania, hová vigyék a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. október. 28. 09:30","title":"Mi történik akkor, ha lejár a hitelmoratórium? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati demokráciák számára. ","shortLead":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati...","id":"20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9899d44-94b8-4c7a-9203-ab2d19f3013e","keywords":null,"link":"/360/20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","timestamp":"2020. október. 28. 07:36","title":"Amerikai professzorok: Orbánt a hatalom érdekli, ehhez csak eszköz a vallás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd8fb4b-1291-4df4-8d90-66bfc3e29c7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új fényszóróval és hibrid hajtásláncokkal támad a brit márka kompakt szabadidőautója.","shortLead":"Új fényszóróval és hibrid hajtásláncokkal támad a brit márka kompakt szabadidőautója.","id":"20201028_3_hengeres_motorok_a_megujult_jaguar_epaceben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd8fb4b-1291-4df4-8d90-66bfc3e29c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf377b6-ed7d-4622-bd81-030f6e8b88d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_3_hengeres_motorok_a_megujult_jaguar_epaceben","timestamp":"2020. október. 28. 07:59","title":"3 hengeres motorok a megújult Jaguar E-Pace-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megduplázódhat a kapacitás.","shortLead":"Megduplázódhat a kapacitás.","id":"20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc87a1e-4df5-403f-a87f-f840ab10b764","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","timestamp":"2020. október. 28. 19:50","title":"Orvostanhallgatók BM-járművekkel mennek tesztelni, hogy bírják az iramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","id":"20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b314cf9-a3f6-4283-af9b-c2f067c8d606","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","timestamp":"2020. október. 27. 11:08","title":"202 koronavírus-fertőzöttet találtak egy Veszprém megyei szociális intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","shortLead":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","id":"20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04735a78-908d-4f56-87bc-f4da077bab5d","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","timestamp":"2020. október. 27. 13:15","title":"Százmilliós osztalékot fizetett Rákay Philip tanácsadó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]