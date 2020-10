A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró hitelt is lakáscélra fordítják a legtöbben az igénylők közül. Az elmúlt hetekben újabb támogatási formákról érkeztek bejelentések, amelyek szintén a csokos vevőknek kedveznek. Az új intézkedések január 1-től lépnek életbe, de mennyit jelentenek forintban kifejezve az újabb kedvezmények? Mennyivel lehet olcsóbban lakáshoz jutni csokkal, mint anélkül? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.

2022 végéig az új építésű lakásokra 5 százalékos áfa fog vonatkozni, lakásoknál legfeljebb 150 négyzetméterig, házaknál pedig 300 méterig - ezzel a bejelentéssel kezdte a kormány a 2021 januárjától elérhető lakástámogatások ismertetését. A következő hetekben kiderült, hogy nem ez az egyetlen újdonság: szintén januártól a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) igénylők még az 5 százalékot is vissza tudják majd igényelni, ha új építésű ingatlant vesznek, emellett az ingatlanvásárlás után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket sem kell megfizetni, sem használt, sem pedig új lakásnál. A legújabb bejelentés szerint pedig januártól megemelik a tetőtér-beépítésre igényelhető maximális állami támogatás összegét is. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter ígérete szerint a kedvezmények a következő két évben, vagyis 2022. december 31-ig biztosan elérhetőek lesznek.

Mennyit számítanak a kedvezmények házvásárlásnál?

A Bank360.hu elemzői utánaszámoltak, hogy mennyit számít a csok felvétele, ha valaki a fővárosban szeretne megvásárolni januárban egy 50 millió forintos új építésű ingatlant. Vegyünk először egy háromgyermekes családot. Ők csokkal összesen 25 millió forint forrást tudnak kiaknázni, tehát az ingatlan árának a felét. Ebből 10 millió forint a vissza nem térítendő támogatás, 15 millió forintot pedig kamattámogatott lakáshitelként tudnak felvenni. A kölcsön a piaci hitelekkel összehasonlítva kifejezetten kedvező: a Bank360.hu csok kalkulátora szerint 15 millió forint lakáshitel 20 éves futamidővel 3,04 százalékos THM-mel igényelhető, úgy, hogy a havi törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt ugyanannyi marad - 83 190 forint. A teljes visszafizetendő összeg így 19 965 600 forint.

Ne felejtsük el, hogy a csok miatt az 5 százalék áfa visszaigénylésére is van lehetőség, ami egy 50 millió forintos ingatlannál 2,5 millió forintot jelent. Ezenkívül nem kell befizetniük a vagyonszerzési illetéket sem, ami egyébként kétmillió forint lenne.

© bank360

Ugyanennek az ingatlannak a megvásárlása egészen másként fest, ha a csok hiányzik a képletből. A vevő ekkor nem vesz igénybe állami támogatást, és a piaci kamatozású lakáshitelek közül választ. A Bank360.hu elemzői az előző példához hasonlóan 15 millió forintos hitelösszeggel, 20 éves futamidővel és fix kamatozással számoltak: a THM így még az MNB által preferált minősített fogyasztóbarát lakáshitelek esetében is magasabb, mint a csok mellé igényelhető hitelnél. A legkedvezőbb ajánlat a Bank360.hu kalkulációi szerint 5,12 százalékos THM-mel érhető el, így a havi törlesztőrészlet 98 719 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 23 741 910 forint. Csak a hitelek összehasonlításánál szembetűnő a különbség, hiszen a havi törlesztőrészlet 15 ezer forinttal több, a futamidő végére pedig közel négymillió forinttal fizet többet, aki piaci lakáskölcsönt választ.

Ha ehhez hozzáadjuk az 5 százalék áfát (2,5 millió forint) és az ingatlan után fizetendő illetéket (2 millió forint), összesen körülbelül 8-8,5 millió forint előnyben vannak azok, akik kihasználják a csok előnyeit.

A fenti példa alapján a csokos vevő 25 millió forráshoz jutott hozzá - köszönhetően a támogatásnak -, a piaci hitelt választó vevő viszont csak 15 millió forinthoz. Az utóbbi esetben tehát a fennmaradó összeg kifizetéséhez vagy nagyobb önerőre vagy nagyobb hitelösszeg igénylésére van szükség.

Tovább nyílik az olló: mit tehetnek a vevők csok nélkül?

A csok elemei, a hagyományos és a falusi csok is széles körben elérhető támogatásként jelennek meg a hivatalos fórumokon, sokan azonban így is kimaradnak ebből a lehetőségből. Élettársi kapcsolatban vagy egyedülálló szülőként előre vállalt gyermekre nem vehető fel a támogatás, csak ha már megszületett a gyermek; emellett az is kizáró ok, ha előre vállalt gyermeknél a pár mindkét tagja elmúlt 40 éves. Ezenkívül azok is elesnek a támogatástól, akik nem tudnak megfelelő biztosítási jogviszonyt igazolni. Ezek a csoportok 2021-től a csokhoz kötött kedvezmények miatt a jelenleginél is nagyobb hátrányba kerülnek.

“A csokkal elérhető több millió forintos előny azokat is a támogatás felé terelheti, akik korábban nem vették számításba ezt a lehetőséget” – közölte Vrazsovits Rita, a Bank360.hu elemzője.

A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a csok felvétele az egész család számára hosszú távú elköteleződést jelent, ráadásul egy nem teljesült gyermekvállalás, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom megszegése is a támogatás visszafizetését vonja maga után, éppen ezért az igénylés előtt érdemes minden feltételt alaposan megfontolni.