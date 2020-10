Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","shortLead":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","id":"20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b88b63-51df-4653-8f59-210fa67d0034","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","timestamp":"2020. október. 28. 08:48","title":"Koronavírussal került kórházba Rost Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és a mára pozitív koronavírusteszt-eredménnyel rendelkező Vidnyánszky Attila is részt vett. ","shortLead":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és...","id":"20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0de01c9-8dd9-4cbc-8145-1d9c43134b9a","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 17:54","title":"Hétfőn még Orbán Viktorral egyeztetett Vidnyánszky, akiről mostanra kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Egy nap alatt közel 22 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Olaszországban, Lombardiában a legrosszabb...","id":"20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738cc1d0-0236-40cf-9ab8-8b4237fd1065","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_olaszorszag_lombardia_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 27. 20:31","title":"Kritikus a helyzet Milánóban és Nápolyban, azonnali lezárást sürgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\" második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik – mondta hétfőn Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője.","shortLead":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\"...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be32b15a-8543-4498-84ae-95f3aad6bf7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","timestamp":"2020. október. 27. 15:03","title":"Erősebbnek tűnik a koronavírus-járvány második hulláma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat a hivatalos november 3-ai dátum előtt. Az egyik főkampánytéma a Covid–19-járvány, a demokraták szerint Trump nagyon elrontotta a válságkezelést.","shortLead":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat...","id":"20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1c1c-7435-4003-bbb6-96f020bb5a46","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","timestamp":"2020. október. 28. 11:38","title":"Nagyon beindultak az amerikai választók – már hetvenmillióan szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán a vállalat.","shortLead":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán...","id":"20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102bfa27-4940-49f5-ab98-605cb288ada8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","timestamp":"2020. október. 28. 18:03","title":"Autókba szánt okos kijelzőt villantott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","shortLead":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","id":"20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7ed0d5-90ad-4db2-9c15-fc39f28b999c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. október. 29. 06:41","title":"12,7 millió forinttól indul itthon az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]