Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először kísérel meg mintát begyűjteni egy aszteroida felszínéről az Egyesült Államok: az amerikai űrkutatási hivatal OSIRIS-Rex kisbolygókutató űrszondája kedden közelíti meg a Bennut.","shortLead":"Először kísérel meg mintát begyűjteni egy aszteroida felszínéről az Egyesült Államok: az amerikai űrkutatási hivatal...","id":"20201019_osiris_rex_bennu_asztaroida_nasa_mintavetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc5abc1-52a0-44c5-b1ba-c476469e2855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_osiris_rex_bennu_asztaroida_nasa_mintavetel","timestamp":"2020. október. 19. 17:03","title":"Történelmi manőverre készül a NASA, mintát vesz egy 2 millió kilométerre lévő aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja előrejelzésében a Financial Times. A 3. negyedév ugyan jól alakult, de már közeleg a feketeleves, mert az elemzések szinte kivétel nélkül arra utalnak, hogy az év végén ismét csökken a GDP a 19 tagállamban.

","shortLead":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja...","id":"20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a2e59c-c5b0-4cf4-a41a-44a5e3a586b6","keywords":null,"link":"/360/20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","timestamp":"2020. október. 19. 08:30","title":"FT: Újra padlót foghatnak az EU gazdaságai, W-alakú kilábalás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50e09c6-6dc5-4587-bbb8-507a45bf838c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Zavaros a biológiailag lebomló műanyagok meghatározása és az is, mit csinálhatunk velük használat után: mennyire nyújtanak megoldást a műanyagproblémára a bio alapú és a komposztálható alternatívák, ha ugyanúgy egyszer használatos termékek készülnek belőlük?","shortLead":"Zavaros a biológiailag lebomló műanyagok meghatározása és az is, mit csinálhatunk velük használat után: mennyire...","id":"20201018_lebomlo_muanyag_bioplasztik_pla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b50e09c6-6dc5-4587-bbb8-507a45bf838c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307f6f86-2f09-4a75-9cbb-10869d99918e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_lebomlo_muanyag_bioplasztik_pla","timestamp":"2020. október. 18. 16:00","title":"Narancslevet öntünk az óceánba a lebomló műanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy a jelentősége, mint idén. De egyáltalán hogyan és mikortól lehet beszerezni? Milyen típusai vannak? Ki adathatja be, és kinek kell vigyáznia? Milyen mellékhatásokat okozhat, és miért foglalt le belőle a kormány egy egész készletet? Cikkünkben a legfontosabb kérdésekre próbáltuk összegyűjteni a válaszokat. ","shortLead":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy...","id":"20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7faf3-6399-46a0-8117-d51024502720","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","timestamp":"2020. október. 20. 06:30","title":"Ma már mehet influenza elleni vakcináért – összeszedtük a tudnivalókat az oltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt egy menekültstátust kapott, moszkvai születésű csecsen iszlamista késsel megölt és lefejezett, amiért Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról tartott óráján.\r

\r

","shortLead":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt...","id":"20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8464c1-fa1f-449c-8985-f3c8a3e980f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","timestamp":"2020. október. 18. 20:29","title":"\"Nem ijesztenek ránk. Nem félünk” - tömegek emlékeztek a lefejezett tanárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","shortLead":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","id":"20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0148a36-c09f-45f1-81c2-0717bd854408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. október. 20. 09:03","title":"Zseniális funkció a Google keresőben: csak dúdoljon, felismeri, hogy melyik dal az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel jár majd, de nem fog belénk jönni.","shortLead":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel...","id":"20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61b800d-762e-4d34-b714-11a2adcad6ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","timestamp":"2020. október. 20. 12:03","title":"Nagydarab aszteroida húz el a Föld mellett a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]