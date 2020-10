Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","shortLead":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","id":"20201014_szent_mor_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46b67f-cb3f-4fb5-b992-a788c05af9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_szent_mor_pecs","timestamp":"2020. október. 14. 11:23","title":"Tizenhét tanár és több osztály karanténba került egy pécsi iskolaközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","shortLead":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","id":"20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bf5e41-95a6-4646-b068-6f05efc6d93b","keywords":null,"link":"/sport/20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","timestamp":"2020. október. 14. 18:21","title":"Elkapta a koronavírust Milák Kristóf úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell lemondani.","shortLead":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell...","id":"20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cf575-0a68-447b-8b91-ea405e0b0fae","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","timestamp":"2020. október. 13. 19:25","title":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre, de meg lehet tartani az ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert környezetvédelmi intézményrendszer egyik feladatát, az illegális hulladékkupacok felszámolását finanszírozza.","shortLead":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert...","id":"20201014_illegalis_hulladk_felszamolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf59f47-2f37-46ac-bed5-bbed39f12460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_illegalis_hulladk_felszamolas","timestamp":"2020. október. 14. 17:52","title":"Sok pénzt szán a kormány az illegális szemét felszámolására, de az inkább a haveroknak megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","shortLead":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","id":"20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffea16a-97fb-47c4-a8bf-0294ec30c7e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","timestamp":"2020. október. 15. 09:15","title":"Novák: A gazdaságot is fellendíti az új lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától Új-Zélandig 11 nap alatt.","shortLead":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától...","id":"20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b872f549-8e62-481e-bfad-6ceab1d7d5ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","timestamp":"2020. október. 15. 07:33","title":"Több mint 12 000 kilométert repült megállás nélkül egy kis goda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a20be46-b4cd-4821-b351-9f2308ef3516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maruzsa Zoltán államtitkár úgy véli, nem kell újabb beavatkozás az iskolákban a koronavírus-járvány miatt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a kutatása egész más képet mutat. A felmérésük szerint 10 oktatásban dolgozó közül több mint 6 meglehetősen vagy nagyon fél a megbetegedéstől.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán államtitkár úgy véli, nem kell újabb beavatkozás az iskolákban a koronavírus-járvány miatt...","id":"20201014_PDSZ_a_tanarok_80_szazaleka_szerint_nem_biztositottak_az_egeszseges_munkavegzes_feltetelei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a20be46-b4cd-4821-b351-9f2308ef3516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4805032b-afc2-4e35-bb21-b14bcda707fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_PDSZ_a_tanarok_80_szazaleka_szerint_nem_biztositottak_az_egeszseges_munkavegzes_feltetelei","timestamp":"2020. október. 14. 13:06","title":"PDSZ: A tanárok 80 százaléka szerint nem biztosítottak az egészséges munkavégzés feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató közgazdász. Amikor mások elismerik a munkára fordított erőfeszítésünket, hajlandók vagyunk még keményebben, jobban és akár kevesebb pénzért is dolgozni. Ha viszont nem érkezik pozitív visszajelzés, akkor motivációnk elpárolog.","shortLead":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató...","id":"20201014_Mennyire_motival_a_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19929b81-e9ab-44c5-9175-209f7ecd12cb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201014_Mennyire_motival_a_penz","timestamp":"2020. október. 14. 19:15","title":"Mennyire motivál a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]