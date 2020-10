Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály egy konferencián elpöttyentette, hogy kisebb gazdasági növekedést várnak 2021-re, mint korábban – ráadásul nagyobb 2020-as visszaeséshez képest.","shortLead":"Varga Mihály egy konferencián elpöttyentette, hogy kisebb gazdasági növekedést várnak 2021-re, mint korábban – ráadásul...","id":"20201030_A_kormany_mar_2021tol_sem_var_annyit_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b231d-2234-4bcc-b9a6-1be545325a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_A_kormany_mar_2021tol_sem_var_annyit_mint_korabban","timestamp":"2020. október. 30. 13:35","title":"A kormány már 2021-től sem vár annyit, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ, megmarad a kevésbé nagy teljesítményű chipkészleteknél.","shortLead":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ...","id":"20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b236b417-1d04-4ba5-b77b-57b8e90138e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","timestamp":"2020. október. 30. 15:03","title":"Milyen erős processzor kerül az LG 2021-es telefonjaiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat megpályáztatja a tulajdonában álló, kihasználatlan körúti ingatlanokat.","shortLead":"Az önkormányzat megpályáztatja a tulajdonában álló, kihasználatlan körúti ingatlanokat.","id":"20201030_A_budai_oldalon_is_atalakitjak_a_Nagykorutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83a8d8a-8fc5-430a-8466-b21d33084818","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_A_budai_oldalon_is_atalakitjak_a_Nagykorutat","timestamp":"2020. október. 30. 10:35","title":"Átalakítják a Margit körutat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","shortLead":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","id":"20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88beb408-35c3-4147-9d36-2039170d0166","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","timestamp":"2020. október. 29. 16:53","title":"A nizzai gyilkost pár napja Olaszországban kiutasították, mégis hagyták megszökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137043cc-59c6-40dd-b624-31bbfd457755","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. október. 30. 08:47","title":"65 koronavírusos beteg hunyt el, 3286 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek a lakosok segítségét is várják az invazív faj felderítésére.","shortLead":"A szakemberek a lakosok segítségét is várják az invazív faj felderítésére.","id":"20201031_Pecsen_is_megjelent_a_tigrisszunyog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092dac5e-6eb1-404c-a6f3-95213f8c4a43","keywords":null,"link":"/zhvg/20201031_Pecsen_is_megjelent_a_tigrisszunyog","timestamp":"2020. október. 31. 11:27","title":"Pécsen is megjelent a tigrisszúnyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort és pezsgőt vásárolt.","shortLead":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort...","id":"20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f6d9b-954c-4b5c-bc3f-5d8b61ceeff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2020. október. 30. 16:43","title":"Kabinetiroda: Üzleti ajándéknak vett 36 ezer forintos bort Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","shortLead":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","id":"20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2042d47a-debd-48c9-8e94-691fe68adafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 19:51","title":"Videón, ahogy felrobbantanak egy 340 méteres völgyhidat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]