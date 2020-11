Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb androidos mobil, a Samsung Galaxy Note20 Ultra, vagy az Apple új készüléke dolgozik gyorsabban. Az eredmény magáért beszél.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb...","id":"20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ad291a-bb44-4431-b2f6-d0acb6c3c216","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","timestamp":"2020. november. 04. 20:13","title":"Videó: Összemérték az iPhone 12 Pro sebességét a Samsung Galaxy Note20 Ultráéval, a különbség látványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli...","id":"20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1b7ffa-84b2-413a-b526-bf8488adbb2b","keywords":null,"link":"/360/20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","timestamp":"2020. november. 05. 07:58","title":"Radar360: Biden vezet, Trump csalást kiált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti a felhasználóit: még bőven számolják a szavazatokat.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti...","id":"20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da786080-5cd0-411e-bd09-75244dc0fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 04. 17:35","title":"Sorra villantja fel a Facebook a figyelmeztetést az amerikaiaknak: még nem dőlt el az elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykáta kisgazdapárti képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű képviselőtestületét a \"homoszexuális propaganda betiltásának\" szükségességéről.","shortLead":"Nagykáta kisgazdapárti képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű...","id":"20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967728b9-d088-4d9d-9c6a-856c560e343e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","timestamp":"2020. november. 06. 11:01","title":"Betiltotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet egy fideszes képviselőtestület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti piarista közösség tagja volt a két atya.","shortLead":"A kecskeméti piarista közösség tagja volt a két atya.","id":"20201105_piarista_atya_meghalt_kiskunhalas_jarvanykorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce464882-4a4d-44ee-8473-61df7daffe56","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_piarista_atya_meghalt_kiskunhalas_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. november. 05. 14:58","title":"Két piarista atya meghalt a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az álhíreket és kamu információkat megelőzve, a nagy szerkesztőségekre támaszkodva jelzi majd a felhasználóknak, ha megszületik az amerikai elnökválasztás végeredménye.","shortLead":"A Facebook az álhíreket és kamu információkat megelőzve, a nagy szerkesztőségekre támaszkodva jelzi majd...","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb00a9c4-9a19-4b5b-a004-d9816cbd5354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 06. 10:03","title":"A hírfolyam tetején közli majd a Facebook és az Instagram, ki nyerte az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"","category":"vilag","description":"Az Európia Unió eddig már 40 fehérorosz tisztviselővel szemben vezetett be korlátozásokat.","shortLead":"Az Európia Unió eddig már 40 fehérorosz tisztviselővel szemben vezetett be korlátozásokat.","id":"20201104_Lukasenkara_esa_fiara_is_szankciokat_vet_ki_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941757aa-598e-4f50-a1b4-e66af128074c","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Lukasenkara_esa_fiara_is_szankciokat_vet_ki_az_EU","timestamp":"2020. november. 04. 21:10","title":"Lukasenkara és a fiára is szankciókat vet ki az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]