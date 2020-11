Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c24457-f0ad-4635-80e5-20f838abcaad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a siklóernyőst ölte meg a mentőhelikopter által keltett forgószél, a mentők is életveszélyben voltak miatta.","shortLead":"Nemcsak a siklóernyőst ölte meg a mentőhelikopter által keltett forgószél, a mentők is életveszélyben voltak miatta.","id":"20201106_Feljelentest_tesz_egy_mentotiszt_a_halalos_sikloernyosmentes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c24457-f0ad-4635-80e5-20f838abcaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af47fb67-2e71-497e-b48c-0d501449d122","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Feljelentest_tesz_egy_mentotiszt_a_halalos_sikloernyosmentes_miatt","timestamp":"2020. november. 06. 14:12","title":"Feljelentést tesz egy mentőtiszt a halálos siklóernyős-mentés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"Fontos kérdéseket tisztázott az OTP Ingatlanpont.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e501610-84c1-44cd-80e9-cf346dfb24fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_illetekmentesseg_5_szazalek_afa","timestamp":"2020. november. 05. 14:33","title":"Otthonteremtési akcióterv: Így vehető igénybe az illetékmentesség és az 5 százalékos áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett Kommentár Alapítványhoz.","shortLead":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett...","id":"202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef56d58-606c-476c-9d0a-5f2e5f6e20a8","keywords":null,"link":"/360/202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","timestamp":"2020. november. 07. 08:15","title":"\"Konzervatív kánaán\": miután áthangolták, pénzzel is kitömik az egykor kritikus jobboldali lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","shortLead":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","id":"20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97fe9be-92cd-43c3-8e74-7d304cf83083","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","timestamp":"2020. november. 05. 16:30","title":"Bécsi merénylet: Az őrizetbe vettek közül négy embert már elítéltek terrorcselekmény miatt korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","shortLead":"A legfiatalabb elhunyt egy 45 éves nő volt.","id":"20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4388b7c-2400-4719-9144-dcabcd0c1c44","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 05. 13:53","title":"A járvány újabb áldozatai közül hárman a negyvenes éveikben jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0af9983-77ce-4bf1-bdea-40f4c10eb645","c_author":"Dezső András","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20201107_28_koronavirusos_van_a_Bekescsaba_focicsapataban_nem_allnak_ki_a_DVSC_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0af9983-77ce-4bf1-bdea-40f4c10eb645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fac5ed-8a71-4ed9-9ba1-ade48dd416ef","keywords":null,"link":"/sport/20201107_28_koronavirusos_van_a_Bekescsaba_focicsapataban_nem_allnak_ki_a_DVSC_ellen","timestamp":"2020. november. 07. 08:33","title":"28 koronavírusos van a Békéscsaba focicsapatában, nem állnak ki a DVSC ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindent beismert a kampánypénz elcsalásával vádolt nő a bíróságon, de azért fellebbezett, hogy közmunkára változtassák a büntetését.","shortLead":"Mindent beismert a kampánypénz elcsalásával vádolt nő a bíróságon, de azért fellebbezett, hogy közmunkára változtassák...","id":"20201105_kamupart_kampanytamogatas_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55804d3-be0a-4d66-98e9-b7f5fcaca65f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kamupart_kampanytamogatas_birosag","timestamp":"2020. november. 05. 17:10","title":"Hatvan napra ítélték egy kamupárt jelöltjét, mert egy rokonának utalta át az állami kampánytámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]