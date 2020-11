Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elektorok aznap szavaznak. Addig mehet a politikai purparlé. Addig mehet a politikai purparlé. 2020. november. 07. 16:00 Fülke: Hosszú az út még az elnökválasztás után Több tanár koronavírusos lett, bezár a Külkereskedelmi Technikum 2020. november. 07. 09:32 Több tanár koronavírusos lett, bezár a Külkereskedelmi Technikum A légitársaság kedvezményes jegyeket ajánl Eric Trumpnak, ha már az elnöki különgépet nem használhatja a jövőben. 2020. november. 06. 12:38 A Ryanair ismét odaszúrt egyet Trumpéknak 391-en vannak lélegeztetőgépen. 2020. november. 06. 09:25 Egy nap alatt 103 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat az embereknek. szolgáltat... 2020. november. 06. 19:30 Karácsony: Budapestet be akarják dönteni, 4,5-szeresére emelné a Fidesz a Fővárosi Vízművek adóját Járványügyi szempontból nem jelent ugyan kockázatot, ha egy család tagjai egymás mellett ülnek a moziban, de ez a rendelet és kész, ha nem tetszik, a rendőrséghez kell fordulni. Ez áll Müller Cecília válaszában, amelyet a moziüzemeltetőknek küldött. 2020. november. 06. 14:24 Müller Cecília a moziknak: Nincs értelme a családtagok közti helykihagyásnak, de azért muszáj Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. 2020. november. 07. 18:41 Elindult az országos tesztelés második köre Szlovákiában Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat pedig titoktartás köti. 2020. november. 07. 08:12 Orvosszakszervezet elnöke: Már most bergamói helyzet van a kórházakban