[{"available":true,"c_guid":"655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok megválasztott elnökének, Joe Bidennek és alelnökének, Kamala Harrisnak. A szlovén miniszterelnök egyelőre kételkedik, a magyar mással van elfoglalva.","shortLead":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok...","id":"20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0bfd5c-8046-4d5a-83c6-8ddf0ec46034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:40","title":"Egész Európa gratulál Bidennek és Harrisnek, Orbán egyelőre hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint mindenkinek \"egészséges védekezési ösztönt\" kell követnie.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint mindenkinek \"egészséges védekezési ösztönt\" kell követnie.","id":"20201108_Muller_Cecilia_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc9185-d73c-4807-88a4-ba1a9d2d28df","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Muller_Cecilia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 20:33","title":"Müller Cecília szerint fogy a magyarok türelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak a terep miatt különleges. A történetben államcsíny, terrortámadás és rendőri túlkapások is szerepelnek. A felmerült problémákat nekünk, játékosoknak kell megoldanunk, ehhez pedig bárkit választhatunk, a szó legszorosabb értelmében.","shortLead":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak...","id":"20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bae372-03dc-463b-a9ba-26af7d6a95e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","timestamp":"2020. november. 08. 16:00","title":"Amikor már a hackerek is az elnyomó rendszer ellen küzdenek – ilyen lett a Watch Dogs: Legion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c27fd35-a351-4001-890d-14451fde6b11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ki hosszabban, ki rövidebben intézett pár mondatot a megválasztott elnökhöz és csapatához.","shortLead":"Ki hosszabban, ki rövidebben intézett pár mondatot a megválasztott elnökhöz és csapatához.","id":"20201107_Obama_es_Bill_Clinton_is_gratulalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c27fd35-a351-4001-890d-14451fde6b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbde53-7ccd-4325-85ac-588b208d4218","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Obama_es_Bill_Clinton_is_gratulalt","timestamp":"2020. november. 07. 19:36","title":"Obama és Bill Clinton is gratulált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A járvány kitörése óta több mint 260 ezer dolgozó munkaidejét csökkentették a magyar cégek, amivel ez volt a leggyakoribb eszköz a válság hatásainak mérséklésére. A kirúgásokkal és kényszerszabadságolásokkal együtt az érintettek száma 500 ezer fölött van. ","shortLead":"A járvány kitörése óta több mint 260 ezer dolgozó munkaidejét csökkentették a magyar cégek, amivel ez volt...","id":"20201107_Also_hangon_felmillio_magyar_munkavallalo_jart_mar_porul_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3613d022-8412-4420-9059-7f9dd8e1b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Also_hangon_felmillio_magyar_munkavallalo_jart_mar_porul_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. november. 07. 07:00","title":"Alsó hangon félmillió magyar munkavállaló járt már pórul a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2be0ea-063d-45a9-af04-ff8a7afa9cf1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videós körkép a New Yorkban, Miamiban, Oaklandben, Washingtonban, Wilmingtonban, Los Angelesben, Seattle-ben, Bostonban, Philadelphiában, San Franciscóban, Kansas Cityben ünneplő választókról. ","shortLead":"Videós körkép a New Yorkban, Miamiban, Oaklandben, Washingtonban, Wilmingtonban, Los Angelesben, Seattle-ben...","id":"20201108_Karnevali_hangulatban_unnepeltek_Amerika_tobb_nagyvarosaban_is_a_BidenHarris_gyozelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b2be0ea-063d-45a9-af04-ff8a7afa9cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b658d29-63c7-4212-85ae-85b724b6e5f1","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Karnevali_hangulatban_unnepeltek_Amerika_tobb_nagyvarosaban_is_a_BidenHarris_gyozelmet","timestamp":"2020. november. 08. 09:26","title":"Karneváli hangulatban ünnepelték Amerika több nagyvárosában is a Biden-Harris győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új intézkedéseket vezetett be a járvány miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új...","id":"20201108_Es_akkor_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bd3845-0e9a-405c-a26b-e02655f5652d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Es_akkor_","timestamp":"2020. november. 08. 08:00","title":"És akkor az EU mégiscsak elszámoltatja a jogállamiságot sértő tagállamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány növekedésének mértéke.","shortLead":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány...","id":"20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8d60f3-a7b3-4dae-81dc-66b7fd53fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","timestamp":"2020. november. 07. 18:03","title":"Az élőhely hiánya és az erőszakos területvédés miatt bajba kerültek a hegyi gorillák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]