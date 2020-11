Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce55d4c2-c46b-48f3-b462-9eee38d736fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyetlen példányban készült járgány motorja egyenesen a Ferrari 308 GTB-ből érkezett. ","shortLead":"Az egyetlen példányban készült járgány motorja egyenesen a Ferrari 308 GTB-ből érkezett. ","id":"20201107_unikum_elado_egy_ferrari_308_gtb_motoros_alig_hasznalt_40_eves_kisauto_sbarro_super_eight","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce55d4c2-c46b-48f3-b462-9eee38d736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70610e0-f8b8-46ad-9bbe-f1f23b070442","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_unikum_elado_egy_ferrari_308_gtb_motoros_alig_hasznalt_40_eves_kisauto_sbarro_super_eight","timestamp":"2020. november. 07. 06:41","title":"Unikum: eladó egy Ferrari motoros alig használt 40 éves kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca1a608-2d87-427c-a7e2-b67ec3395c34","c_author":"","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Nem_vette_eszre_az_into_jeleket_a_becsi_terrorelharitas_felfuggesztettek_a_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca1a608-2d87-427c-a7e2-b67ec3395c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10d4996-0e2e-489a-8cf1-673c80edfbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Nem_vette_eszre_az_into_jeleket_a_becsi_terrorelharitas_felfuggesztettek_a_vezetojet","timestamp":"2020. november. 07. 08:54","title":"Nem vette észre az intő jeleket a bécsi terrorelhárítás, felfüggesztették a vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett vérfürdőt, amiről a Kádár-rendszerben mélyen hallgattak.","shortLead":"Feldolgozta a veszprémi ámokfutó kiskatona történetét az RTL Klub. A szökött sorkatona negyven évvel ezelőtt rendezett...","id":"20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e16e88-f264-4d84-b2d2-efce68c3ad14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819fc990-fe2b-488d-9232-a0f06b9e5074","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_veszpremi_amokfutas_kiskatona_kadarrendszer_bunugyek_rtl_klub_fokusz_plusz","timestamp":"2020. november. 07. 18:05","title":"Feltárul a Kádár-rendszer egyik legvéresebb ámokfutásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok megválasztott elnökének, Joe Bidennek és alelnökének, Kamala Harrisnak. A szlovén miniszterelnök egyelőre kételkedik, a magyar mással van elfoglalva.","shortLead":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok...","id":"20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0bfd5c-8046-4d5a-83c6-8ddf0ec46034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:40","title":"Egész Európa gratulál Bidennek és Harrisnek, Orbán egyelőre hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2ecc2-4fa8-4bf1-aeec-1349b68db77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","timestamp":"2020. november. 08. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy a koronavírus helyett a szervezetet is megtámadhatják az antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rektori utasításra a Debreceni Egyetem legalább két kara áll át távoktatásra – írja a Debreciner című, helyi hírportálra hivatkozva a 24.hu. A döntés a bölcsészkart, és a Nyíregyházán működő egészségtudományi kart érinti biztosan.","shortLead":"Rektori utasításra a Debreceni Egyetem legalább két kara áll át távoktatásra – írja a Debreciner című, helyi...","id":"20201107_A_Debreceni_Egyetem_tobb_kara_digitalis_oktatasra_all_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f276233-8c7d-430f-836d-81529db0a79b","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_Debreceni_Egyetem_tobb_kara_digitalis_oktatasra_all_at","timestamp":"2020. november. 07. 12:06","title":"A Debreceni Egyetem több kara digitális oktatásra áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak a terep miatt különleges. A történetben államcsíny, terrortámadás és rendőri túlkapások is szerepelnek. A felmerült problémákat nekünk, játékosoknak kell megoldanunk, ehhez pedig bárkit választhatunk, a szó legszorosabb értelmében.","shortLead":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak...","id":"20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bae372-03dc-463b-a9ba-26af7d6a95e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","timestamp":"2020. november. 08. 16:00","title":"Amikor már a hackerek is az elnyomó rendszer ellen küzdenek – ilyen lett a Watch Dogs: Legion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dél-pesti centrumkórház osztályvezető főorvosa úgy látja, hogy a járvány még mindig a felfutó szakaszban van, és nem lehet tudni, mikor várható az esetszám csökkenése: A tömeges tesztelésnek szerinte nincs túl sok értelme a megelőzésben. ","shortLead":"A dél-pesti centrumkórház osztályvezető főorvosa úgy látja, hogy a járvány még mindig a felfutó szakaszban van, és nem...","id":"20201107_Szlavik_tomeges_szures_nem_oldja_meg_a_helyzetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267308f0-9474-4098-802b-a66e55b8cb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Szlavik_tomeges_szures_nem_oldja_meg_a_helyzetet","timestamp":"2020. november. 07. 16:22","title":"Szlávik: A kijelölt centrumkórházak ma már szinte teljesen tele vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]