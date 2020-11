Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c27fd35-a351-4001-890d-14451fde6b11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ki hosszabban, ki rövidebben intézett pár mondatot a megválasztott elnökhöz és csapatához.","shortLead":"Ki hosszabban, ki rövidebben intézett pár mondatot a megválasztott elnökhöz és csapatához.","id":"20201107_Obama_es_Bill_Clinton_is_gratulalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c27fd35-a351-4001-890d-14451fde6b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbde53-7ccd-4325-85ac-588b208d4218","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Obama_es_Bill_Clinton_is_gratulalt","timestamp":"2020. november. 07. 19:36","title":"Obama és Bill Clinton is gratulált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros, hogy a járvány megfékezését elősegítsék. Ám a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint a gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését vállalja a főváros...","id":"20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8dd910-d405-4cde-b0ba-0a90d09771f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_NNK_Teved_Karacsony_Gergely_az_antigen_gyorstesztek_nem_alkalmasak_szuresre","timestamp":"2020. november. 08. 10:58","title":"NNK: Téved Karácsony Gergely, az antigén gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5803 ember van kórházban, 417-en lélegeztetőgépen.","shortLead":"5803 ember van kórházban, 417-en lélegeztetőgépen.","id":"20201108_81_koronavirusos_beteg_meghalt_4673_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6352dd-af35-4aeb-aa19-bd39144abfe6","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_81_koronavirusos_beteg_meghalt_4673_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2020. november. 08. 09:30","title":"81 koronavírusos beteg meghalt, 4673 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","shortLead":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","id":"20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1441713-ddbd-46fe-93c7-516bc3530d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","timestamp":"2020. november. 07. 15:12","title":"Piqué beszáll a Barca-stadion felújtásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35a0519-ef4d-48df-9e85-9cd549ae8a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Tobb_tanar_koronavirusos_lett_bezar_a_Kulkereskedelmi_Technikum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35a0519-ef4d-48df-9e85-9cd549ae8a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b1e50-a2b9-4d0b-8005-5e182bc54ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Tobb_tanar_koronavirusos_lett_bezar_a_Kulkereskedelmi_Technikum","timestamp":"2020. november. 07. 09:32","title":"Több tanár koronavírusos lett, bezár a Külkereskedelmi Technikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor a gazdasági helyzet miatt nem tart reálisnak ekkora emelést. ","shortLead":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor...","id":"20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c5f0ef-235d-49cb-abec-0744d5d82d21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","timestamp":"2020. november. 08. 16:48","title":"Év végére lehet döntés a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17ec06-d62d-4daf-969b-4dc4fe4cea72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamare elnöke elfogadhatatlannak tartja a fővárosi újraindítási adót.","shortLead":"Az iparkamare elnöke elfogadhatatlannak tartja a fővárosi újraindítási adót.","id":"20201107_Parraghnak_nem_tetszik_Karacsony_ujrainditasi_adoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17ec06-d62d-4daf-969b-4dc4fe4cea72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712d065e-b883-4f5e-9621-af2003d674d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Parraghnak_nem_tetszik_Karacsony_ujrainditasi_adoja","timestamp":"2020. november. 07. 14:55","title":"Parraghnak nem tetszik Karácsony újraindítási adója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még közelebb került az elnökséghez a demokrata párti jelölt, de még mindig nem dőlt el semmi.","shortLead":"Még közelebb került az elnökséghez a demokrata párti jelölt, de még mindig nem dőlt el semmi.","id":"20201107_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d162aead-ce45-4524-b95d-ba1460c0b857","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 11:06","title":"Tovább nőtt Biden előnye Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]