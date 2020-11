Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","shortLead":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","id":"20201110_gyermekporno_kep_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3efe45c-0d8d-4253-91d5-09c57e8a7a10","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_gyermekporno_kep_birosag","timestamp":"2020. november. 10. 08:37","title":"Egy év börtönt kapott egy gyermekpornóképeket letöltő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09d25ba-2d25-4e50-a2b1-f3771f4c7867","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Elsőre azt gondolnánk, hogy egy olyan környezetbarát megoldás, mint egy naperőmű építése maximálisan támogatott, mind jogi, mind adózási szempontból. Különösen most, amikor a klímavédelmi szempontok minden korábbinál fontosabbá váltak. Ám ez Magyarországon mégsincs így. Olyan kérdések tisztázatlansága miatt nem toporognak türelmetlenül cégek azért, hogy ipari területen naperőművet építsenek, mint például, hogy egy naperőmű minek minősül: ingatlannak vagy ingóságnak? Cikkünkben e témát jártuk körül a CMS Budapest Ügyvédi Iroda szakértőivel, akik azt is elárulták, ők hogyan rendeznék megnyugtatóan a naperőművek ingatlan-, adó- és energiaügyi helyzetét.","shortLead":"Elsőre azt gondolnánk, hogy egy olyan környezetbarát megoldás, mint egy naperőmű építése maximálisan támogatott, mind...","id":"20201110_Ipari_terulet_napelemek_jog_adozas_ingatlan_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09d25ba-2d25-4e50-a2b1-f3771f4c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc72a8-72e0-440d-9f89-70ccd6fb5d5a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Ipari_terulet_napelemek_jog_adozas_ingatlan_CMS_Budapest","timestamp":"2020. november. 10. 11:30","title":"Ipari területen építene naperőművet? Ezekre a szabályokra érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1ed384-7cd3-4e2d-a658-1efc406af9ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy váza elkészítéséhez körülbelül 300 cigarettacsikket használt fel egy indiai formatervező. ","shortLead":"Egy váza elkészítéséhez körülbelül 300 cigarettacsikket használt fel egy indiai formatervező. ","id":"20201110_Cigarettacsikkekbol_keszitett_dizajnvazakat_egy_indiai_alkoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae1ed384-7cd3-4e2d-a658-1efc406af9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e63d409-e448-46d5-963d-419bfff395aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Cigarettacsikkekbol_keszitett_dizajnvazakat_egy_indiai_alkoto","timestamp":"2020. november. 10. 14:08","title":"Cigarettacsikkekből készített dizájnvázákat egy indiai formatervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","shortLead":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","id":"20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b97331-9f20-4f63-ab2c-bdc92bf0787d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","timestamp":"2020. november. 11. 07:59","title":"A 639 lóerős 4 ajtós Mercedes megdöntötte a Porsche nyári nürburgringi rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét...","id":"20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ce05b-6318-4189-819e-598d9e86d976","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","timestamp":"2020. november. 11. 11:33","title":"Találtak egy új főemlősfajt, de már most a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","shortLead":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","id":"20201111_kormanyhu_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe233ce2-f626-4d9c-a55c-ed881a0791de","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_kormanyhu_leallas","timestamp":"2020. november. 11. 08:26","title":"Annyian néznék, hogy leállt a kormány.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","shortLead":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","id":"20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d930206-8eff-4388-b058-2eb885386d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","timestamp":"2020. november. 10. 20:17","title":"Egy nap után meghibásodott a frissen átadott belarusz atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","shortLead":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","id":"20201110_alaptorveny_modositas_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8ad18-7fb6-4386-8a12-c4f814588266","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alaptorveny_modositas_parlament","timestamp":"2020. november. 10. 18:29","title":"Orbánék átnyomták a rendkívüli jogrendet, majd azonnal előálltak egy alkotmánymódosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]