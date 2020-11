Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői szerint ebből a pénzből éppen hogy állami feladatokat látnak el az önkormányzatok.","shortLead":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői...","id":"20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17865c90-0030-457a-8c86-0dbf2b71eb45","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","timestamp":"2020. november. 09. 13:45","title":"„Aki ilyen ötlettel áll elő, az nem ismeri a gazdaság működését” – Parragh javaslatára reagáltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","shortLead":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","id":"20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b901655-faff-4108-b2da-f30c6b28961f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","timestamp":"2020. november. 10. 09:42","title":"Szikora Róbert: A koronavírus Isten büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","shortLead":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","id":"20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060225ad-701d-4ebf-ad41-1ebccf05ef1d","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 09:40","title":"Egy kicsit sem meglepő, mi lett a 2020-as év szava, de nem a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","shortLead":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","id":"20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a11acf3-a3e8-424a-ad91-0723f98a8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 09. 13:54","title":"Négy pontban foglalta össze Joe Biden és a stábja, mivel kezdik el az első munkanapjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","shortLead":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","id":"20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c0440-3558-4199-b516-94c400e24bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 13:35","title":"Gyurcsány: Orbán elaludt, most pedig kapkod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos “észrevételeket” pedig telefonon is lehet jelezni. A trollok is kaptak az alkalmon.","shortLead":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos...","id":"20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb573cbc-a2d6-4376-9400-b8e1d6e0a78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","timestamp":"2020. november. 09. 21:18","title":"Addig trollkodtak Trumpék telefonvonalával, hogy új számot kellett kitalálniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók számára a saját fejlesztésű operációs rendszert, a HarmonyOS-t. Az Androidot cserélnék le ezzel, immár teljesen.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók...","id":"20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0c00c-0f5f-4980-bc86-4145764cc53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 10. 15:14","title":"Nem vár tovább a Huawei: heteken belül jön az Android leváltására fejlesztett HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","id":"20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1774f-6cd0-450e-9f1c-67a29a184c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","timestamp":"2020. november. 10. 06:41","title":"Oldalanként 3-3 kipufogó a legújabb Mercedes G-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]