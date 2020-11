Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","shortLead":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","id":"20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267f106-b16b-43ce-bbf4-d04f817bb1fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 18:44","title":"A vonatok és a távolsági buszok továbbra is az eredeti menetrend szerint közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal korábban. Ma éjjeltől már katonák is fognak járőrözni az utcákon, rendőrökkel közösen.","shortLead":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal...","id":"20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638168f2-4361-400d-a95d-4c6532ea8b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 19:39","title":"Orbán: Most már 99,99 százalék, hogy az egészségügy túléli a pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a68b57-758b-4fb4-8cca-090dcf9e91ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat közzététele után alig néhány percnek kellett csak eltelnie, hogy a hongkongi kormányzat bejelentse négy ellenzéki törvényhozó eltávolítását.","shortLead":"A határozat közzététele után alig néhány percnek kellett csak eltelnie, hogy a hongkongi kormányzat bejelentse négy...","id":"20201111_kina_hongkong_kotelezo_hazafisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a68b57-758b-4fb4-8cca-090dcf9e91ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71609358-fb35-4456-a5f3-d9b0122dfdc8","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_kina_hongkong_kotelezo_hazafisag","timestamp":"2020. november. 11. 06:58","title":"Törvényben írta elő a hazafiasságot a hongkongi törvényhozóknak Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b5b00-c6f4-4101-a297-a4407a6c0230","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump gyakran hallgatott a szenátus második legfiatalabb tagjára, az arkansasi Tom Cottonra, aki kőkeményen képviseli azokat a nézeteket, amiket az elnök hangoztat, az USA kivételességétől az illegális bevándorlók hazazsuppolásáig. Ezért gondolják sokan, hogy ő viheti tovább a trumpizmus zászlóját, ha a névadó lelépni kényszerül a színről.","shortLead":"Donald Trump gyakran hallgatott a szenátus második legfiatalabb tagjára, az arkansasi Tom Cottonra, aki kőkeményen...","id":"202046_tom_cotton_atrumpizmus_tronorokose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b5b00-c6f4-4101-a297-a4407a6c0230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99764b68-3f8f-45ca-8b1d-f335f3f14fba","keywords":null,"link":"/360/202046_tom_cotton_atrumpizmus_tronorokose","timestamp":"2020. november. 12. 14:00","title":"A trumpizmus trónörököse, akinek eszébe jutott Grönland megvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma, a következő hetekben számos fontos döntésnek kell megszületnie. Az ezzel kapcsolatos parlamenti vitában Orbán Viktor volt a legtöbbet emlegetett politikus. A Fidesz szerint azonban mindezek csak baloldali rágalmak.","shortLead":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma...","id":"20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca3aa26-dcf4-4615-901a-8092975a1bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","timestamp":"2020. november. 12. 10:48","title":"Újabb vita az EP-ben, ami Orbánról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező Szófiában kapott ki az olasz Jannik Sinnertől.","shortLead":"A magyar teniszező Szófiában kapott ki az olasz Jannik Sinnertől.","id":"20201110_fucsovics_marton_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b35b75-91ed-4e95-883d-75b9102ef7c3","keywords":null,"link":"/sport/20201110_fucsovics_marton_tenisz","timestamp":"2020. november. 10. 16:17","title":"Véget ért Fucsovics Márton szezonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","shortLead":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","id":"20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe9f828-69f3-4fba-87ab-627106ce6a1e","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 12. 15:46","title":"A gemenci kirándulásnak lőttek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány miatt elhagyták a barikádokat az SZFE épültetét 70 napig megszállva tartó diákok. Azt ígérik a veszély elmúltával folytatják a tiltakozást. ","shortLead":"A járvány miatt elhagyták a barikádokat az SZFE épültetét 70 napig megszállva tartó diákok. Azt ígérik a veszély...","id":"20201111_Vege_a_dalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8fcb1c-eb4b-4bef-9c36-97969847664c","keywords":null,"link":"/360/20201111_Vege_a_dalnak","timestamp":"2020. november. 11. 17:00","title":"Ilyen sokáig még senki nem tiltakozott a NER ellen, a végére a diákok is elfáradtak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]