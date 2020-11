Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este nyolc után, hogy bárki is hozzánk szóljon. Riport a kijárási tilalom első napjáról.","shortLead":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este...","id":"20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bd69a-5677-47d5-855a-f0f6bc3351ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 06:30","title":"\"Már tudom, milyen vacakul fogom magam érezni pár hét múlva\" – a kijárási tilalom első éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele szemben.","shortLead":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele...","id":"20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01c1d4e-07b0-421d-b885-90f13eaac7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","timestamp":"2020. november. 12. 10:54","title":"Magatehetetlen lányt erőszakolt meg három kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed94aaf-b961-4d40-b460-b38a61e3699e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál sztár Andorra ellen vágott gólja karrierje 746. találata volt. ","shortLead":"A portugál sztár Andorra ellen vágott gólja karrierje 746. találata volt. ","id":"20201112_cristiano_ronaldo_puskas_ferenc_gol_portugalia_andorra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed94aaf-b961-4d40-b460-b38a61e3699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c0bf8d-f57d-4718-b62c-d93cebd3b0a6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_cristiano_ronaldo_puskas_ferenc_gol_portugalia_andorra","timestamp":"2020. november. 12. 08:17","title":"Beérte Puskást Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","shortLead":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","id":"20201110_abony_falfirka_blm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978f0c01-57f8-440d-96c7-b4c2929349bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_abony_falfirka_blm","timestamp":"2020. november. 10. 16:05","title":"Rasszista üzenetet akartak felfújni egy abonyi falra, de az angol nyelv belezavart a tervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van köze.","shortLead":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van...","id":"20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9766f60b-56bf-479e-92b8-95fec6c7e49f","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 09:14","title":"Átírta a kormány a távmunkára vonatkozó szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat állampolgárságuktól is megfosztanák, illetve elvennék a jogosítványukat egy új tervezet szerint.","shortLead":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat...","id":"20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bc5c1b-23ca-4165-bc45-7afcc7a281f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","timestamp":"2020. november. 11. 18:15","title":"A terroristagyanús személyeket megfosztanák osztrák állampolgárságuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc25ff-3308-4fb1-bebf-8dfe512b78fc","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. század alighanem legnagyobb hatású, páratlanul szuggesztív, karizmatikus tanára nyugdíjas korában érte el az akkor induló televízión keresztül tanítványként – a népet magát. Olyan szenvedéllyel tanított, hogy muszáj volt együtt lelkesedni vele. A tévénézők többségének fogalma sem volt róla, hogy egy aszkéta szerzetest lát. Sugárzott belőle az életöröm. Tán nem is volt nála életvidámabb, elevenebb pap az országban.","shortLead":"A XX. század alighanem legnagyobb hatású, páratlanul szuggesztív, karizmatikus tanára nyugdíjas korában érte el...","id":"20201110_Oveges_Jozsef_18951979","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bc25ff-3308-4fb1-bebf-8dfe512b78fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0130944-21c7-4754-9ef3-2462b8def7b2","keywords":null,"link":"/360/20201110_Oveges_Jozsef_18951979","timestamp":"2020. november. 10. 17:00","title":"Tejfeles pohárral és konzervvel varázsolt elektronokat - 125 éve született Öveges József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_elso_online_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7a1dd-0b68-4db6-bd21-a80514992c11","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_elso_online_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 10:42","title":"Kövesse velünk az első online kormányinfót - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]