[{"available":true,"c_guid":"4ca6d5b4-7740-475c-8a22-df772171c510","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Instagramon osztott meg egy képet Gryllus Dorka az újszülöttről.","shortLead":"Instagramon osztott meg egy képet Gryllus Dorka az újszülöttről.","id":"20201112_Megszuletett_Gryllus_Dorka_es_Simon_Kornel_masodik_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6d5b4-7740-475c-8a22-df772171c510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebf531-c81e-4045-85d9-9b8f83311f97","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megszuletett_Gryllus_Dorka_es_Simon_Kornel_masodik_gyereke","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Megszületett Gryllus Dorka és Simon Kornél második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara a dolgozók tapasztalatai alapján azt írja, hogy bár van elég lélegeztetőgép, szakápolóból vagy nővérből kevés van, és nincs országos protokoll a gyógyszerek alkalmazására.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara a dolgozók tapasztalatai alapján azt írja, hogy bár van elég lélegeztetőgép, szakápolóból vagy...","id":"20201112_MOK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc1f8f-2a9c-4c16-9849-9e528b86b644","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_MOK","timestamp":"2020. november. 12. 20:15","title":"MOK: Az erőforráshiány miatt megnőhet a fertőzések száma a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1db1b-054c-49b6-8294-13e657e94b7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kijelzőtechnológia következő nagy újítása bekerülhet az Apple 2021-e tabletjeibe. 