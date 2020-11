Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","shortLead":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","id":"20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9fc9ee-783a-413c-ad8e-d83f309f6ac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 13. 16:40","title":"Elküldték az Indextől az egyik főszerkesztő-helyettest, Balogh Ákos Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"BI","category":"elet","description":"Rengeteg munkát ad a pedagógusoknak és az általános iskolába járó gyerekek szüleinek az online oktatás, a diákok harmada nem talált pozitívumot a tavaszi karanténidőszak iskolai teendőiben, a többiek elsősorban az online oktatásból fakadó nagyobb szabadságot és rugalmasságot emelték ki.

","shortLead":"Rengeteg munkát ad a pedagógusoknak és az általános iskolába járó gyerekek szüleinek az online oktatás, a diákok...","id":"20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b9b53-eba3-44ea-ae1d-596965475633","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Tavoktatas_nagyobb_onallosagot_ad_de_tul_nagyok_a_tanari_elvarasok","timestamp":"2020. november. 13. 09:00","title":"Távoktatás: nagyobb önállóságot ad, de túl nagyok a tanári elvárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Soknak tűnik, de a márciusi 59 milliárdos forgalomtól azért messze elmarad.","shortLead":"Soknak tűnik, de a márciusi 59 milliárdos forgalomtól azért messze elmarad.","id":"20201113_gyogyszer_tabletta_recept_gyogyszerforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954ffd4-3ec5-4cd0-bc8d-b4ca160dce45","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_gyogyszer_tabletta_recept_gyogyszerforgalom","timestamp":"2020. november. 13. 06:03","title":"47,6 milliárdot költöttünk gyógyszerekre szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da69e65-26cf-4fae-b5c8-0b0ca65d1d8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rosszkor, rossz helyen klasszikus esete. ","shortLead":"A rosszkor, rossz helyen klasszikus esete. ","id":"20201113_Pont_a_rendorok_elott_driftelt_egy_autos_mehetett_haza_gyalog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da69e65-26cf-4fae-b5c8-0b0ca65d1d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea08fbbb-1460-4882-8646-65a6ed289562","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Pont_a_rendorok_elott_driftelt_egy_autos_mehetett_haza_gyalog","timestamp":"2020. november. 13. 18:57","title":"Pont a rendőrök előtt driftelt egy autós Angyalföldön, mehetett haza gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői azonban most nem a leginkább megszokott állatok, az egér vagy a majom, hanem a tevefélék. Bevetésükkel nagyságrendekkel olcsóbban lehetne gyártani a gyógyszereket.","shortLead":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői...","id":"20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a695f-2a6f-4557-ae10-cfccdf05daaf","keywords":null,"link":"/360/20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 12. 19:00","title":"Lámákban és alpakákban lehet a Covid elleni Szent Grál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","shortLead":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","id":"20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632d62-9f28-497e-84ff-9fffa630c484","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","timestamp":"2020. november. 13. 07:31","title":"39 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken nemrég lecsapott tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kellemetlen döntési helyzetbe kerültek azok a háziorvosok, akiknél nagyon kevés influenza-oltóanyag maradt: vajon kinek adják be a maradékot? Erre nincs útmutatás. A kétfajta oltás közül az egyikből még valóban maradt valamennyi - most kérte vissza több gyermekorvostól is a maradékot a Nemzeti Népegészségügyi Központ -, a másikból (a négykomponensűből) eleve nagyon keveset kaptak a házi felnőtt és gyermekorvosok, de azt mondják, a legrizikósabb csoportoknak elég lesz. Akik nem tartoznak ezekbe, azok türelmetlenek, bár a tiszti főorvos szerint van még idő, és már a héten érkezik a pótlás.

","shortLead":"Kellemetlen döntési helyzetbe kerültek azok a háziorvosok, akiknél nagyon kevés influenza-oltóanyag maradt: vajon kinek...","id":"20201112_influenza_elleni_vedooltas_influenzaoltas_oltoanyag_3fluart_vaxigrip_tetra_nnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ed7fb-9da4-4446-b28b-4f18582b59d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_influenza_elleni_vedooltas_influenzaoltas_oltoanyag_3fluart_vaxigrip_tetra_nnk","timestamp":"2020. november. 12. 21:44","title":"\"Soha nem volt még olyan, hogy oltóanyagokon kellett volna harcolni\" - komoly dilemma előtt a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8466e17-3819-4353-ad60-a5a6ef4792f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes Xiaomi telefon jelent meg az egyik benchmark-oldalon. Nagy valószínűséggel a nemsokára debütáló Snapdragon 875 lapka hajtja.","shortLead":"Egy rejtélyes Xiaomi telefon jelent meg az egyik benchmark-oldalon. Nagy valószínűséggel a nemsokára debütáló...","id":"20201113_qualcomm_snapdragon_875_teljesitmenye_xiaomi_telefon_geekbench","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8466e17-3819-4353-ad60-a5a6ef4792f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eafe0be-0502-4b21-9e13-d3516225dca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_qualcomm_snapdragon_875_teljesitmenye_xiaomi_telefon_geekbench","timestamp":"2020. november. 13. 09:03","title":"Íme a számok: ilyen erősek lesznek a jövő évi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]