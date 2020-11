Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2020. november. 26. 07:30","title":"Rossz szokásokon innen és túl – mikortól beszélünk függőségről? (Interjú dr. Petke Zsolttal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például a turisztikai szállásadók novemberre adott támogatása esetében, de tucatnyi egyéb lódítással is kénytelenek szembesülni a gazdaság szereplői.","shortLead":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például...","id":"202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49413ced-2785-4c0e-802b-a88f3f9e6a06","keywords":null,"link":"/360/202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","timestamp":"2020. november. 26. 06:30","title":"Ha kamuméter mérné a kormány ígéreteit, nem hitegethetné a járvány kárvallottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévők számát hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Eddig csak a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévők számát hozták nyilvánosságra.","id":"20201126_Eloszor_mondta_meg_a_kormany_hany_koronavirusos_beteg_van_intenziv_osztalyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28146c8e-4c9b-4948-b462-c20883ce536e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Eloszor_mondta_meg_a_kormany_hany_koronavirusos_beteg_van_intenziv_osztalyon","timestamp":"2020. november. 26. 12:32","title":"Először mondta meg a kormány, hány koronavírusos beteg van intenzív osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df835b6b-9ef1-4932-8a6a-424ca8bf6375","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kedvezményes bérletek ára 30, egyes jegytípusoké pedig 50 százalékot drágul a jövő évtől.","shortLead":"A kedvezményes bérletek ára 30, egyes jegytípusoké pedig 50 százalékot drágul a jövő évtől.","id":"20201126_veszprem_tomegkozlekedes_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df835b6b-9ef1-4932-8a6a-424ca8bf6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b02417-71d0-44ca-8c6c-8990d50c0e0b","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_veszprem_tomegkozlekedes_dragulas","timestamp":"2020. november. 26. 20:30","title":"Durván megdrágul a veszprémi tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves pásztor a szarvasmarhákat akarta átterelni az úton.","shortLead":"A 24 éves pásztor a szarvasmarhákat akarta átterelni az úton.","id":"20201126_Zsinor_kerekparos_Balatonfenyves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bda39d-50b4-4366-844f-73767392af39","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Zsinor_kerekparos_Balatonfenyves","timestamp":"2020. november. 26. 14:02","title":"Zsinórt feszített az út fölé, kerékpárosok akadtak fenn rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services hibája miatt. A rendszer néhány hónapja a világ eddigi legkomolyabb túlterheléses támadását szenvedte el.","shortLead":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services...","id":"20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09a4c4e-f305-4e7f-a686-48ce375f6d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","timestamp":"2020. november. 25. 19:07","title":"Valami nagy gond van az Amazonnál, csuklik tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]