[{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","shortLead":"A humorista úgy gondolja, az új rendszerben talán már neki is lenne esélye.","id":"20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286210f-a3dd-4b82-b1b7-60f930efc07b","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Bodocs_Tibor_Lehet_hogy_jovore_jelentkezem_az_SZFEre","timestamp":"2020. november. 27. 10:46","title":"Bödőcs Tibor: Lehet, hogy jövőre jelentkezem az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dee4296-dfcf-450a-9e97-3f06599ff157","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hungarocelldobozban tartott kígyót, és más, engedély nélkül tartott veszélyes állatot, valamint kábítószergyanús növényi palántát is találtak egy házban.","shortLead":"Hungarocelldobozban tartott kígyót, és más, engedély nélkül tartott veszélyes állatot, valamint kábítószergyanús...","id":"20201128_Aligatorteknost_es_krokodilt_talaltak_egy_dunaharaszti_csalad_hazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dee4296-dfcf-450a-9e97-3f06599ff157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd47cc3-c71e-4100-83ae-a6fb04798830","keywords":null,"link":"/zhvg/20201128_Aligatorteknost_es_krokodilt_talaltak_egy_dunaharaszti_csalad_hazaban","timestamp":"2020. november. 28. 11:08","title":"Aligátorteknőst és krokodilt találtak egy dunaharaszti család házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három férfi nem a ravatalozó munkatársa volt, csak besegítettek – majd fotózkodtak.","shortLead":"A három férfi nem a ravatalozó munkatársa volt, csak besegítettek – majd fotózkodtak.","id":"20201127_maradona_temetes_szelfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ad9bcc-703a-49dc-a6cd-c91ba569eef4","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_maradona_temetes_szelfi","timestamp":"2020. november. 27. 16:06","title":"Maradona holttestével fotózkodtak, posztolták is a képeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel kevesebbet, mint ahány ember szeptemberben és októberben elvesztette a munkáját.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel...","id":"20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee6be-6654-4d04-aed7-bbacd008403f","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","timestamp":"2020. november. 28. 12:15","title":"61 milliárd forintból támogatja a kormány azokat a cégeket, amelyek kirúgás nélküli fejlesztést vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét, amiért az EU jogállamisághoz köti az uniós pénzeket, és addig a gondolatig jut el, hogy Soros a liberális Führer.","shortLead":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét...","id":"20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a07be-c9c0-4d64-92c9-ae2148ea53a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 28. 13:35","title":"Demeter Szilárd szintet lépett: a Führerhez hasonlítja Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c937b-6a97-4534-80ed-dc6b9ba765dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla kapitalizációja 250-szer nagyobb már, mint amekkora a vállalat várható nyeresége, az Arrival brit-orosz cég értéke is csaknem 16 milliárd dollár, miközben még egyetlen járművet sem dobtak piacra.","shortLead":"A Tesla kapitalizációja 250-szer nagyobb már, mint amekkora a vállalat várható nyeresége, az Arrival brit-orosz cég...","id":"20201128_Meddig_fujhato_az_elektromos_autogyartok_lufija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c937b-6a97-4534-80ed-dc6b9ba765dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa63595-95cb-4694-916d-9b80fb813283","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Meddig_fujhato_az_elektromos_autogyartok_lufija","timestamp":"2020. november. 28. 10:15","title":"Meddig fújják az ismeretlen elektromos autógyártók tőzsdei lufiját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája, a holokauszttúlélő Soros pedig \"a liberális Führer\".","shortLead":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája...","id":"20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d614-49da-43be-84fb-6211cb0b7f00","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","timestamp":"2020. november. 28. 16:35","title":"Vámos Miklós Demeter Szilárdnak: Takarodjon melegebb éghajlatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elbírálta az első Minősített Fogyasztóbarát személyi kölcsönt, a pályázatot benyújtó OTP Bank januárban el is kezdheti értékesíteni az új konstrukciót. Mennyivel lesznek jobbak a fogyasztóbarát személyi kölcsönök a jelenleg elérhető hiteleknél? Nyerhetnek-e az ügyfelek, és ha igen, mennyit, ha kivárnak januárig az igényléssel? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360 elemzői.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elbírálta az első Minősített Fogyasztóbarát személyi kölcsönt, a pályázatot benyújtó OTP Bank...","id":"20201127_MNB_minosites_lakossagi_hitel_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1491533-5192-4703-97cc-3464fdc9047a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_MNB_minosites_lakossagi_hitel_bank360","timestamp":"2020. november. 27. 07:21","title":"Tényleg hoz újítást az MNB minősítése a legnépszerűbb lakossági hiteleknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]