[{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elfogadható várakozási idő szerintük maximum 3–5 munkanap lenne.","shortLead":"Az elfogadható várakozási idő szerintük maximum 3–5 munkanap lenne.","id":"20201127_Kiakadtak_a_kereskedok_mert_ket_honap_egy_autot_forgalomba_helyeztetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb9745-b5b5-4804-9b33-4f07c56f78a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Kiakadtak_a_kereskedok_mert_ket_honap_egy_autot_forgalomba_helyeztetni","timestamp":"2020. november. 27. 15:46","title":"Kiakadtak a kereskedők, mert két hónap forgalomba helyeztetni egy behozott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f64d61-d10e-4d4d-a397-b4908b61d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke az első magyar politikus, aki személyesen látogatott az országba a belarusz elnök újraválasztása óta.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke az első magyar politikus, aki személyesen látogatott az országba a belarusz elnök újraválasztása...","id":"20201127_Thurmer_Gyula_Lukasenka_minszk_munkaspart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48f64d61-d10e-4d4d-a397-b4908b61d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749e91bb-8375-4c43-95e7-0324ff1d3919","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Thurmer_Gyula_Lukasenka_minszk_munkaspart","timestamp":"2020. november. 27. 16:37","title":"Thürmer Gyula meglátogatta Aljakszandr Lukasenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindennapi ügyintézés is nehézkesebbé vált a koronavírus-kockázat, illetve a járvány megfékezésére bevezetett korlátozások miatt. Vélhetően ezért döntött úgy tavasz után most is a Huawei, hogy az ügyfelek javára változtat garanciális feltételein.","shortLead":"A mindennapi ügyintézés is nehézkesebbé vált a koronavírus-kockázat, illetve a járvány megfékezésére bevezetett...","id":"20201127_huawei_garanciahosszabbitas_jotallasi_ido_2021_marcius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f6f611-a8a9-481f-b47c-bfa8a655fb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_garanciahosszabbitas_jotallasi_ido_2021_marcius","timestamp":"2020. november. 27. 20:33","title":"A Huawei 3 hónappal meghosszabbítja a most lejáró garanciákat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint összeomlanának, ha még több pénzt vonna el az önkormányzatoktól Parragh László javaslata nyomán a kormány.","shortLead":"A polgármester szerint összeomlanának, ha még több pénzt vonna el az önkormányzatoktól Parragh László javaslata nyomán...","id":"20201127_piko_andras_koronavirus_korhaz_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64414963-8bc6-45ce-9caa-1470d366175c","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_piko_andras_koronavirus_korhaz_utan","timestamp":"2020. november. 27. 14:24","title":"Pikó András a koronavírus után: Politikai piszkálódásokra már oda sem figyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát, és táncol benne?","shortLead":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát...","id":"20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9283ec7b-d82f-42aa-8aa4-9a46dea2162f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"A Jóbarátok Monicája megint megcsinálta: fejére húzta a hálaadásnapi pulykát egy táncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","shortLead":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","id":"20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e5fcef-544b-494b-967f-d686bafd7dd2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","timestamp":"2020. november. 29. 09:49","title":"Soha nem volt még ilyen forró novemberi éjszaka Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd letartóztatását. Szerintük a rá első fokon kiszabott büntetés jelentős súlyosítása indokolt.","shortLead":"A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség indítványozta a Dózsa György úti baleset ügyében elítélt M. Richárd...","id":"20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332faee-71ac-4259-b029-fcf6fa69fc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 27. 18:37","title":"Az ügyészség M. Richárd letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc8b1-f4b8-4223-b309-e30ef1f0d5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztettek, hogy csalók próbálnak koronavírus elleni csodaszereket eladni Zacher Gábor vagy Müller Cecília nevében.","shortLead":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztettek, hogy csalók próbálnak koronavírus elleni csodaszereket...","id":"20201127_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc8b1-f4b8-4223-b309-e30ef1f0d5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f41b82f-847a-47da-a81a-37b1fd2faf08","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 27. 13:45","title":"100 évnél idősebb magyar is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]