Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c489b6e-6875-41e7-a3ee-38d9a27e84cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kulka János édesapja, az ismert tüdőgyógyász Kulka Frigyes életét dolgozza fel egy különleges kötet, melynek címe: \"Az utolsó mondattal kezdd!\"","shortLead":"Kulka János édesapja, az ismert tüdőgyógyász Kulka Frigyes életét dolgozza fel egy különleges kötet, melynek címe: \"Az...","id":"202048_konyv__hommage_l_horvath_katalin_kulka_frigyes__egy_rendkivuli_gyogyito_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c489b6e-6875-41e7-a3ee-38d9a27e84cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732c159b-3594-46a5-a7bc-321842be727c","keywords":null,"link":"/360/202048_konyv__hommage_l_horvath_katalin_kulka_frigyes__egy_rendkivuli_gyogyito_emlekere","timestamp":"2020. november. 29. 11:10","title":"A Kulka név nem csak a színpadon, az orvostudományban is feledhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé állítja a cégeket és a kormányokat. Ez lesz ugyanis a világ eddigi legnagyobb oltási kampánya.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé...","id":"202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21010da5-1d98-4247-8df0-b3f619c5665d","keywords":null,"link":"/360/202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","timestamp":"2020. november. 29. 11:00","title":"Nagyon jó, hogy készülnek a vakcinák, de hogyan fognak mindenhova eljutni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"H. A.","category":"cegauto","description":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","shortLead":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af60db-f816-4f7d-acb1-5dcd9dc13f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","timestamp":"2020. november. 29. 22:27","title":"Kórházi ágyáról jelentkezett a horrorbalesetet túlélt F1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","shortLead":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","id":"20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008c3a66-d35f-49cf-9270-e11a58713088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","timestamp":"2020. november. 30. 06:16","title":"Védelmet kapnak a tokaji borok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","shortLead":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","id":"20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a56ea80-3390-4bf0-bdce-ba4197a2527e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","timestamp":"2020. november. 29. 12:19","title":"Megúszhatja a pótdíjfizetést, aki utólag éves autópálya-matricát vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d8bbbe-cb61-4010-81bb-fa3d021c008d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az M0-ás autópályán egy kisbusz ütközött össze egy autóval, a 74-es főúton egy autószállító tréler gyulladt ki.","shortLead":"Az M0-ás autópályán egy kisbusz ütközött össze egy autóval, a 74-es főúton egy autószállító tréler gyulladt ki.","id":"20201130_Negy_auto_karambolozott_az_M3ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57d8bbbe-cb61-4010-81bb-fa3d021c008d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea36ce-ed78-4558-ab31-81c8afeb4a81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_Negy_auto_karambolozott_az_M3ason","timestamp":"2020. november. 30. 06:55","title":"Négy autó karambolozott az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]