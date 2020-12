Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom 60 évesnél fiatalabb halt meg, többségüknél a magas vérnyomást tüntették fel alapbetegségként.","shortLead":"Tizenhárom 60 évesnél fiatalabb halt meg, többségüknél a magas vérnyomást tüntették fel alapbetegségként.","id":"20201204_Koronavirus_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5588d1c7-5cbc-4e29-a110-298d4a0795ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Koronavirus_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 04. 14:27","title":"Egy 37 éves férfi volt a járvány legfiatalabb áldozata tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab747c-ca07-43d1-a9ed-dd7debd2c712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz percen belül elfogták a támadót. ","shortLead":"Tíz percen belül elfogták a támadót. ","id":"20201204_Okollel_maszk_nelkul_utotte_a_villamosvezetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ab747c-ca07-43d1-a9ed-dd7debd2c712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acfb1bf-fc4e-4469-8b53-570fef61d9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Okollel_maszk_nelkul_utotte_a_villamosvezetot","timestamp":"2020. december. 04. 10:56","title":"Ököllel, maszk nélkül ütötte a villamosvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Euronews szerint a Fidesz brüsszeli erős emberének dicstelen bukása arról is sokat elárul, miként működik ma Magyarországon a hatalom szekerét toló sajtó. Egy ilyen ügybe persze bárki belebukna, de ez esetben a történtek sokat árthatnak a kormány hitelességének is, hiszen Orbán keményen melegellenes vonalat visz, idáig nem kis részben a most lemondott politikus közreműködésével. Ennek megfelelően Brüsszelben képmutatónak minősítik, amit a képviselő és a Fidesz művelt.\r

\r

","shortLead":"Az Euronews szerint a Fidesz brüsszeli erős emberének dicstelen bukása arról is sokat elárul, miként működik ma...","id":"20201205_Euronews_Leszerepelt_a_kormanymedia_a_Szajerugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0049c07-f83d-481f-ac20-4528a7b006f2","keywords":null,"link":"/360/20201205_Euronews_Leszerepelt_a_kormanymedia_a_Szajerugyben","timestamp":"2020. december. 05. 10:00","title":"Euronews: A Szájer-ügy a kormánymédia működését is leleplezte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. A ránk jellemző internethasználatról is kiderült pár érdekesség.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint...","id":"20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f54837-55e3-4772-9cea-42d673f27cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","timestamp":"2020. december. 04. 17:15","title":"Meglepő új kutatás jött a magyar facebookozókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","shortLead":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","id":"202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361cddd2-5cd9-4c28-866a-85512f258232","keywords":null,"link":"/360/202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","timestamp":"2020. december. 05. 13:40","title":"Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből idézünk fel néhányat. Gondolták volna, hogy még egy Beatrice-koncerten is színpadra állt?","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből...","id":"20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f618ddec-0bb6-4f4c-bbe0-b9346a18a2fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","timestamp":"2020. december. 05. 11:32","title":"A törékeny dívától Csámpás Roziig - a sokszínű Pécsi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai magyarok elleni akciókkal próbálja megakadályozni Kijev euroatlanti integrációját – állítják ukrán elemzők. Egyikük, Dmitro Tuzsanszkij a HVG-nek is megerősítette, több jel utal arra, hogy az SZBU valóban „önjáróvá” vált.","shortLead":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai...","id":"20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5134d7-6938-4d61-a83c-01d3c01c015b","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"A NATO-tagság ügye állhat a kárpátaljai magyarok vegzálása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta a felügyelő régésznek, eleinte azt hitte, mai tárgyra bukkantak","shortLead":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta...","id":"20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a014cc0e-0d46-4de4-a89c-6b55453eb590","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","timestamp":"2020. december. 05. 10:03","title":"3000 éves aranygyöngyöt talált egy 9 éves kisfiú Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]