[{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204dda5-6630-468e-bb67-17fab7b63ef3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a legjobb képminőséget és a legprofibb fotós szolgáltatásokat keressük, akkor rossz helyen járunk. De ha az azonnal elkészülő papír fénykép izgalmát és a retró élményét vegyítenénk egymással, akkor lényegében hazaérkeztünk. ","shortLead":"Ha a legjobb képminőséget és a legprofibb fotós szolgáltatásokat keressük, akkor rossz helyen járunk. De ha az azonnal...","id":"20201205_papir_fenykep_retro_modon_azonnal_uj_polaroid_gepeket_teszteltunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f204dda5-6630-468e-bb67-17fab7b63ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c1716a-66d1-4257-86e4-a5daca20a117","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_papir_fenykep_retro_modon_azonnal_uj_polaroid_gepeket_teszteltunk","timestamp":"2020. december. 05. 17:00","title":"Papír fénykép retró módon, azonnal: új Polaroid gépeket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8061dd52-0d28-4638-9753-55b269ddd27c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A támadó mindössze húszezer forintot zsákmányolt a sofőrtől 2018-ban.","shortLead":"A támadó mindössze húszezer forintot zsákmányolt a sofőrtől 2018-ban.","id":"20201204_Elete_vegeig_fegyhazban_marad_a_taxist_halalra_keselo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8061dd52-0d28-4638-9753-55b269ddd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a0cec9-1758-461d-b8ff-f46b1797da71","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Elete_vegeig_fegyhazban_marad_a_taxist_halalra_keselo_ferfi","timestamp":"2020. december. 04. 12:17","title":"Élete végéig fegyházban marad a taxist megkéselő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből idézünk fel néhányat. Gondolták volna, hogy még egy Beatrice-koncerten is színpadra állt?","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Pécsi Ildikó a 60-as évek elejétől számos darabban, filmben, kabaréjelenetben tűnt fel. Ezekből...","id":"20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f618ddec-0bb6-4f4c-bbe0-b9346a18a2fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_A_torekeny_divatol_Csampas_Roziig__a_sokszinu_Pecsi_Ildiko","timestamp":"2020. december. 05. 11:32","title":"A törékeny dívától Csámpás Roziig - a sokszínű Pécsi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f429876c-0059-46d6-9913-201942292171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben fekvő betegek életjeleit. A Covid–19-járvány idején különlegesen hasznos találmánynak esélye van arra, hogy díjat nyerjen az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) innovációs pályázatán.","shortLead":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben...","id":"20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f429876c-0059-46d6-9913-201942292171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2956d28-0562-4b4a-9084-6ec8365ef4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","timestamp":"2020. december. 05. 17:15","title":"Így lehet könnyebbé és biztonságosabbá tenni a nővérek munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186a950-a9d1-49ec-8209-525ef1126783","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport számításai szerint a vártnál korábban, már jövőre felszínre kerülhetnek annak az amerikai katonai repülőgépnek a roncsai, mely 1946-ban zuhant le a svájci Gaugli-gleccseren.","shortLead":"Egy kutatócsoport számításai szerint a vártnál korábban, már jövőre felszínre kerülhetnek annak az amerikai katonai...","id":"20201203_1946_c53_repulo_lezuhant_roncs_gaugli_gleccser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4186a950-a9d1-49ec-8209-525ef1126783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf82f0b-79ac-4758-8891-3119cb75f966","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_1946_c53_repulo_lezuhant_roncs_gaugli_gleccser","timestamp":"2020. december. 04. 12:33","title":"Hamarosan felszínre kerülhet a 74 éve lezuhant, gleccserbe szorult repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz, hogy kiadja szokásos ünnepi hirdetését, amelynek üzenete a szórakozás és a kapcsolattartás a vállalat eszközeivel.","shortLead":"Közelednek az ünnepek, és bár ez az év vitathatatlanul más, mint a többi, de a Microsoft azért ragaszkodott ahhoz...","id":"20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e37a-4099-4dbb-938b-4c70f49b3587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a83409-03d2-4617-9d95-e133d63eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. december. 05. 12:03","title":"Ez az ünnep más lesz: megjött a Microsoft 2020-as karácsonyi reklámklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai magyarok elleni akciókkal próbálja megakadályozni Kijev euroatlanti integrációját – állítják ukrán elemzők. Egyikük, Dmitro Tuzsanszkij a HVG-nek is megerősítette, több jel utal arra, hogy az SZBU valóban „önjáróvá” vált.","shortLead":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai...","id":"20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5134d7-6938-4d61-a83c-01d3c01c015b","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"A NATO-tagság ügye állhat a kárpátaljai magyarok vegzálása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]