[{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A négy európai kutatási szervezet közös projektje, a Climate Action Tracker (CAT) friss elemzése azt sugallja, hogy a század végére sikerülhet 2,1 Celsius-fokban korlátozni a globális hőmérséklet-emelkedést.","shortLead":"A négy európai kutatási szervezet közös projektje, a Climate Action Tracker (CAT) friss elemzése azt sugallja...","id":"20201203_parizsi_klimaegyezmeny_celkituzesei_teljesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e12a781-7f4f-4982-b664-615ab9ebbe50","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_parizsi_klimaegyezmeny_celkituzesei_teljesites","timestamp":"2020. december. 03. 23:35","title":"\"Elérhető közelségbe\" kerültek a párizsi klímaegyezmény célkitűzései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfe2707-3de1-48e3-abd1-9732f9ed459e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklon miatt otthonok százai szenvedtek károkat a szigetországban.","shortLead":"A ciklon miatt otthonok százai szenvedtek károkat a szigetországban.","id":"20201203_sri_lanka_evakualas_ciklon_burevi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe2707-3de1-48e3-abd1-9732f9ed459e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c175b3-e654-4acc-85ea-6aa3c55f1736","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_sri_lanka_evakualas_ciklon_burevi","timestamp":"2020. december. 03. 20:57","title":"Ezreket evakuáltak Srí Lankán, miután megjött Burevi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc918df1-bc73-45e4-8c27-51afad5645e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senkivel sem szövetkeznek, iránytűjük keresztény.","shortLead":"Senkivel sem szövetkeznek, iránytűjük keresztény.","id":"20201204_Partot_alapitott_Bencsik_Janos_Polgari_Valasz_neven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc918df1-bc73-45e4-8c27-51afad5645e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5262-8ee1-44e9-8c65-cc0f622afaa6","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Partot_alapitott_Bencsik_Janos_Polgari_Valasz_neven","timestamp":"2020. december. 04. 10:03","title":"Pártot alapított Bencsik János Polgári Válasz néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak. Ukrajnában egy nap alatt közel 14 500 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak...","id":"20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8851021-1a4e-4e49-99b7-bcced93addb3","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","timestamp":"2020. december. 03. 16:58","title":"A hideg miatt több mobilkórházban is elromlott a fűtőberendezés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Folk György - Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja, hogy az övé lenne. Utánajártunk, hogy milyen büntetést kaphat Szájer József amfetaminszármazék birtoklásáért Belgiumban, és vajon szigorúbbak-e a magyar szabályok. Noha mindkét állam törvényei vonatkoznak rá, az biztos, hogy csak egyikben büntethetik meg, és ez Belgium lesz. Ha netán börtönre ítélnék – amire kicsi az esély –, azt itthon is letölthetné.","shortLead":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja...","id":"20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e5de8-3223-4e90-a030-bc878a163a49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","timestamp":"2020. december. 03. 16:30","title":"Milyen büntetésre számíthat Szájer, ha a drogügyet rábizonyítják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","shortLead":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","id":"20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7459aa93-c861-4d4d-bc6b-7b94ed6e2ddd","keywords":null,"link":"/elet/20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","timestamp":"2020. december. 04. 19:45","title":"Curtisnek a foci is \"jól megy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61e668e-b781-4ec8-8fe7-0eba813dc649","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A futárok a havi átlagnál háromszor több csomagot szállíthatnak ki az ünnepi időszakban.","shortLead":"A futárok a havi átlagnál háromszor több csomagot szállíthatnak ki az ünnepi időszakban.","id":"20201204_Ha_most_rendel_Kinabol_ajandekot_karacsonyra_mar_nem_kapja_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c61e668e-b781-4ec8-8fe7-0eba813dc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928f6d4c-a2a4-41f9-a01a-fc29c84af8cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Ha_most_rendel_Kinabol_ajandekot_karacsonyra_mar_nem_kapja_meg","timestamp":"2020. december. 04. 14:22","title":"Ha most rendel Kínából ajándékot karácsonyra, már nem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491e592d-828b-496b-9851-595770df3b91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Döbbenetes összeget készülnek elektromos autók fejlesztésére fordítani. ","shortLead":"Döbbenetes összeget készülnek elektromos autók fejlesztésére fordítani. ","id":"20201203_70_milliard_eurot_kolt_a_Mercedes_anyacege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491e592d-828b-496b-9851-595770df3b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd65530-0c89-4df9-b17d-e31de5db5b87","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_70_milliard_eurot_kolt_a_Mercedes_anyacege","timestamp":"2020. december. 04. 07:45","title":"Nem tréfál a Mercedes: 70 milliárd eurót költenek villanyautókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]