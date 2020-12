Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","shortLead":"Az olasz edzőt csak nagyon nagy nevek előzték meg az idei pontozáson.","id":"20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b18212c-ed0e-40fc-acd2-c4e3bc31066e","keywords":null,"link":"/sport/20201211_Marco_Rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott","timestamp":"2020. december. 11. 16:48","title":"Marco Rossi lett a világ kilencedik legjobb szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85e95ad-8ba7-4921-b534-7058ca60a5dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendkívül ritka a német cégeknél, hogy egy vezető beosztású férfi feláldozza a karrierjét a feleségéért. A Zalando egyik ügyvezetője azonban most meglépte.","shortLead":"Rendkívül ritka a német cégeknél, hogy egy vezető beosztású férfi feláldozza a karrierjét a feleségéért. A Zalando...","id":"20201211_bonusz_karrier_eselyegyenloseg_Zalando","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e85e95ad-8ba7-4921-b534-7058ca60a5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1bf42-d646-4e61-a8ec-223674bc8bee","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_bonusz_karrier_eselyegyenloseg_Zalando","timestamp":"2020. december. 11. 15:33","title":"Lemondott 110 millió dolláros bónuszáról, hogy felesége is karriert építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06583130-5c83-4cfc-969c-37491b6d5f02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több lakó is problémásnak találta, mivel a szállodák legalább hosszútávon hasznot hoznának a városnak.","shortLead":"Több lakó is problémásnak találta, mivel a szállodák legalább hosszútávon hasznot hoznának a városnak.","id":"20201211_keszthely_kemping_tarsashaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06583130-5c83-4cfc-969c-37491b6d5f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a782da2d-779a-488e-9145-4606b9aa5ced","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_keszthely_kemping_tarsashaz","timestamp":"2020. december. 11. 18:23","title":"Társasházat húznának fel a keszthelyi kemping helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","shortLead":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","id":"20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602db26b-352b-439c-950f-03581bca7006","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","timestamp":"2020. december. 12. 13:54","title":"Közleményben cáfolja a vádakat a BKV busztenderében érintett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhő, köd, néha gyenge eső: erről fog szólni az előttünk álló szombat és vasárnap.","shortLead":"Felhő, köd, néha gyenge eső: erről fog szólni az előttünk álló szombat és vasárnap.","id":"20201211_idojaras_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f41589-1455-4a21-939f-20f572086c06","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_idojaras_hetvege","timestamp":"2020. december. 11. 17:50","title":"Nem számíthatunk napsütésre a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Arató Gergely arról érdeklődött a legfőbb ügyésznél, a kormánybiztos gázkamrázós, führerezős írása nem bűncselekmény-e.","shortLead":"A DK-s Arató Gergely arról érdeklődött a legfőbb ügyésznél, a kormánybiztos gázkamrázós, führerezős írása nem...","id":"20201212_demeter_szilard_feljelentes_polt_peter_legfobb_ugyes_arato_gergely_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c76f541-1fc6-41f4-b9ce-5336e3097fb9","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_demeter_szilard_feljelentes_polt_peter_legfobb_ugyes_arato_gergely_dk","timestamp":"2020. december. 12. 12:47","title":"Feljelentésként továbbította a rendőrségre a Demeter Szilárdra vonatkozó kérdést Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérés szerint a teljes népesség a Pfizer vakcinájában hisz leginkább, de vannak eltérések.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a teljes népesség a Pfizer vakcinájában hisz leginkább, de vannak eltérések.","id":"20201211_oltas_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e80556-2875-4af5-9de8-30d945f64dee","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_oltas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 17:17","title":"A magyarok 35 százaléka nem oltatná magát, a kormánypártiak jobban bíznak az orosz vakcinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f37c6d-3c49-4749-ba33-7f86ac2ad80a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindenesetre a máltai bejegyzésű Apium Media Holding kézbesítési megbízottja Habony Árpád grúz barátainak egyike, és a cégvezetők is ismert Fidesz-közeli körökből kerülnek ki.","shortLead":"Mindenesetre a máltai bejegyzésű Apium Media Holding kézbesítési megbízottja Habony Árpád grúz barátainak egyike, és...","id":"202050_vpp_project_beerett_habony_projektje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f37c6d-3c49-4749-ba33-7f86ac2ad80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a97ab0-2358-4322-bf86-7174d69a2397","keywords":null,"link":"/360/202050_vpp_project_beerett_habony_projektje","timestamp":"2020. december. 12. 08:30","title":"Nem látni a Budapesti Erőmű új tulajdonosát a \"panamázó\" offshore cégek sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]