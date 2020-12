Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban, a PDSZ az EMMI-t vádolja ugyanezzel.","shortLead":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban...","id":"20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce21159-5274-4f45-9a52-395330f5a5b7","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","timestamp":"2020. december. 14. 10:50","title":"Az Emmi szerint minden rendben, a PDSZ nem talált olyan tanárt, aki megkapta volna a 100%-os táppénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint nemzetközi jogszabályok biztosítják a kisebbségek számára, hogy megőrizzék az identitásukat, többek között azt, hogy elénekelhessék a himnuszukat.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint nemzetközi jogszabályok biztosítják a kisebbségek számára, hogy megőrizzék...","id":"20201213_szijjarto_peter_ukrajna_magyar_himnusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea5535f-29d5-4f32-90f5-7d3498b74813","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_szijjarto_peter_ukrajna_magyar_himnusz","timestamp":"2020. december. 13. 18:25","title":"Szijjártó: Ukrajna a legsötétebb eszközöket használja a polgárai megfélemlítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek következtében sokan felálltak a kisváros kulturális életét meghatározó emberek közül. Ami viszont Pápán történt, országos tanmese is lehetne, és kérdéseket vet fel a többi könyvtári, múzeumi vagy művelődésházi dolgozó jövőjéről is. ","shortLead":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek...","id":"20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682442c-4c04-4c6e-a7be-e5c192a282bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","timestamp":"2020. december. 14. 14:00","title":"„A vállalhatatlan bizonytalanság miatt felálltam” – sorban távoztak a kulturális szakemberek Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","shortLead":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","id":"20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd982a1-393b-48b2-89e6-fc3bef9f983a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. december. 12. 19:25","title":"Hajszálon múlt, de nem bomlik fel a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került. Azonban mintegy 900 felhasználónál épp ezzel a funkcióval van gond. Nincs lehetőség szoftveres javításra.","shortLead":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került...","id":"20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7452c-fb4f-49ac-8c21-786ee73f8c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","timestamp":"2020. december. 12. 19:03","title":"Keveseket érint, de nekik rossz: téves EKG-értéket mutat a Fitbit órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056df889-c76f-4980-bfb2-8722ad4d7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 13. 09:12","title":"Újabb 181 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a38302-ea6b-469c-a471-64427e2a7edf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"színgóré\" Pantone Color Institute nyilvánosságra hozta a jövő év hivatalos színét. Ezúttal nem egyetlen árnyalatot, hanem egy színkombinációt választottak. A két szín üzenetére nagy szükségünk lesz 2021-ben. ","shortLead":"A \"színgóré\" Pantone Color Institute nyilvánosságra hozta a jövő év hivatalos színét. Ezúttal nem egyetlen árnyalatot...","id":"20201214_Tokeletes_parositas_lett_2021_hivatalos_szine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a38302-ea6b-469c-a471-64427e2a7edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c39055-6c50-419e-961a-93fdda8f9a0e","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Tokeletes_parositas_lett_2021_hivatalos_szine","timestamp":"2020. december. 14. 12:13","title":"Tökéletes párosítás lett 2021 hivatalos színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","shortLead":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","id":"20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e10b1-e4a7-4bbd-a998-09d2b84ad164","keywords":null,"link":"/sport/20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:15","title":"Barcelona-PSG és Leipzig-Liverpool jön a BL nyolcaddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]