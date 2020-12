Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","shortLead":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","id":"202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ebe8a3-9415-40b7-b3ff-8c5251fcf3f8","keywords":null,"link":"/360/202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","timestamp":"2020. december. 13. 16:10","title":"Kiderült, hogy már a 3 évesek is tudnak jól dönteni pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A keresőóriásnál meghosszabbították a home office-t szeptemberig, de utána se kell majd minden nap bemenni az irodába.","shortLead":"A keresőóriásnál meghosszabbították a home office-t szeptemberig, de utána se kell majd minden nap bemenni az irodába.","id":"20201214_A_Google_uj_munkarendet_tesztel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813fddb1-7452-4849-bf02-ee571d49b2aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Google_uj_munkarendet_tesztel","timestamp":"2020. december. 14. 16:23","title":"A Google új munkarendet tesztel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","shortLead":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","id":"20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226b8723-00bd-4be7-8b45-763d20c58ad3","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Akár a Portugállal is szilveszterezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","shortLead":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","id":"20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645dc37-6166-46b4-ace2-0b2fc83a165f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","timestamp":"2020. december. 14. 09:21","title":"Az oroszok megmutatják, milyen lesz a megújult Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja az Országgyűlés.

","shortLead":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja...","id":"20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cb9f7-171a-4901-be8c-e2c1f7dd8291","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","timestamp":"2020. december. 15. 07:39","title":"Ma szavaz a parlament az alaptörvény 9. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő rozsdabarna verebek a kínai fekete üröm (Artemisia verlotiorum) növénnyel védik fiókáikat a parazitáktól.","shortLead":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő...","id":"20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714c5bad-a3b6-4c33-b9a7-799899f18452","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","timestamp":"2020. december. 14. 07:03","title":"Gyógynövényt visznek a verebek fiókáiknak, hogy ne legyenek betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt kevesebb mint 2 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Egy nap alatt kevesebb mint 2 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","id":"20201215_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3d99c5-fa94-4d8d-b577-ee4ccc3ab030","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 15. 09:02","title":"Koronavírus: 107 beteg meghalt, visszaesett az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános szabályrendszere alapján folytatódik. Ezzel viszont újra megjelennének a vámok.\r

","shortLead":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános...","id":"20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ef6f5-f84d-4d0e-8b7b-b03a8119303c","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","timestamp":"2020. december. 13. 20:20","title":"Brexit: Johnson szerint még mindig nagyon messze vannak az álláspontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]