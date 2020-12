Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az új csúcsásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.

Az új csúcsásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.

","id":"20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128647d7-077f-46b4-be82-3c75e39bd679","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","timestamp":"2020. december. 14. 15:57","title":"Viszlát, fehér foltok: lecserélte az útszóró sót a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz csütörtökön még támogatta az erről szóló ellenzéki javaslatot, de kedden leszavazta. A Fidesz...","id":"20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbf2ecc-ee8b-463f-a734-62c12e890935","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","timestamp":"2020. december. 15. 15:26","title":"A Fidesz a törvénysértésre szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok számításai szerint december 21-re a Jupiter és a Szaturnusz a Földről nézve rendkívüli közelségbe kerül majd egymáshoz. Egyes feltételezések szerint ez az a nagyon ritka együttállás, amit a keresztény Bibliában – betlehemi csillagként emlegetve – Jézus születéséhez társítanak. A csillagászok számításai szerint december 21-re a Jupiter és a Szaturnusz a Földről nézve rendkívüli közelségbe kerül majd egymáshoz. Hétfő délután háromnegyed egykor világszerte sokaknál elérhetetlenné vált a YouTube videómegosztó, a Gmail, az androidos Play áruház, a Google Drive tárhely, a Google Photos és majdnem minden más is a Google-nél. [Frissítés: Helyreállni látszanak a szolgáltatások.]

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","shortLead":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","id":"20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226b8723-00bd-4be7-8b45-763d20c58ad3","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Akár a Portugállal is szilveszterezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","shortLead":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","id":"20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c953e18-cff4-4846-bc91-21407b7b10df","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","timestamp":"2020. december. 14. 11:07","title":"Fellázadtak, törtek-zúztak egy indiai iPhone-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]