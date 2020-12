Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő táviratot küldött a leendő demokrata elnöknek.","shortLead":"Az orosz államfő táviratot küldött a leendő demokrata elnöknek.","id":"20201215_vlagyimir_putyin_joe_biden_gyozelem_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6953f958-f98b-4823-a4f9-3d615ed7deb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_vlagyimir_putyin_joe_biden_gyozelem_elnokvalasztas","timestamp":"2020. december. 15. 10:41","title":"Putyin gratulált Biden győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","shortLead":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","id":"20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda70cd6-1686-4016-8d5a-5be50761ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","timestamp":"2020. december. 16. 12:22","title":"Csak szabadulás után fizetnek kártalanítást a raboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17973578-4c41-4b9f-80b9-7b0ec2521169","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valóban nem tett meg mindent a Pornhub a felhasználók és a feltöltött tartalmak szűrésénél, de ez nem csak rá igaz. Meglepő mellékszálai is lehetnek a mostani botránynak. ","shortLead":"Valóban nem tett meg mindent a Pornhub a felhasználók és a feltöltött tartalmak szűrésénél, de ez nem csak rá igaz...","id":"20201215_Pornhub_botrany_mastercard_visa_porno_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17973578-4c41-4b9f-80b9-7b0ec2521169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d958448-4e41-4f31-aceb-5709f1035ad3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Pornhub_botrany_mastercard_visa_porno_internet","timestamp":"2020. december. 15. 18:00","title":"Pornhub: hosszú évek botrányai kellettek, hogy eljussunk a bojkottig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","shortLead":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","id":"20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de634f3-1263-4bdd-8a68-d17dd3695326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","timestamp":"2020. december. 15. 11:22","title":"Hiba van a Raiffeisen rendszerében, nem elérhető a netbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","id":"20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f49e24-c466-45b5-9a88-f6d06fe54c06","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 14. 20:57","title":"Gyurcsány Ferenc felhívta Szájer Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","shortLead":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","id":"20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded47dff-31a6-45de-83a0-6e6483e26469","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","timestamp":"2020. december. 14. 16:12","title":"Elítélték a jemeni egyetemistákat bántalmazó pécsi férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e","c_author":"Folk György","category":"360","description":"Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival zsonglőrködnek. A plug-inek egy friss kutatás szerint sokkal kevésbé környezetkímélők, mint amilyennek beállítják őket. A HVG-nek nyilatkozó európai szakértők szerint ettől még a technológia jó, csak máshogy kellene ösztönözni a használatát, mint ahogy a kormányok jelenleg hozzáállnak.","shortLead":"Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival...","id":"202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539c94b7-9900-43f9-9f04-5f5760a05c34","keywords":null,"link":"/360/202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","timestamp":"2020. december. 15. 15:00","title":"Hiába környezetkímélőbbek a hibridek, az emberi tényező itt is közbeszól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Találtak egy nyércet az Egyesült Államokban, amelyikben ott volt a koronavírus. Csakhogy ez az állat nem fogságban élt, hanem a szabadban.","shortLead":"Találtak egy nyércet az Egyesült Államokban, amelyikben ott volt a koronavírus. Csakhogy ez az állat nem fogságban élt...","id":"20201215_nyerc_koronavirus_vadallat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd444db0-a482-4ce5-a581-ac6dc003a8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_nyerc_koronavirus_vadallat","timestamp":"2020. december. 15. 09:33","title":"Most először vadon élő nyércben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]