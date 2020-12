Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű tartozékok a preferált iPhone 12 telefonnal.","shortLead":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű...","id":"20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5f8b9-2bb5-4b0e-8be0-74d9287721d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","timestamp":"2020. december. 20. 14:03","title":"Az Apple mobilos oldalán kipróbálhatja, hogyan mutatnak a MagSafe tartozékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmit.","shortLead":"Semmit.","id":"20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80958001-ac6d-4b56-9ee6-12c66bb677f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","timestamp":"2020. december. 19. 16:55","title":"A brazil elnök azt fejtegette, hogy mit lehet tenni, ha krokodillá változunk a koronavírus elleni vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szüleit támadták be.","shortLead":"A szüleit támadták be.","id":"20201220_Negy_ev_pereskedes_utan_nyert_Hadhazy_a_Ripost_es_az_Origo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8762e1fb-de8a-464b-ac8a-76f567139bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Negy_ev_pereskedes_utan_nyert_Hadhazy_a_Ripost_es_az_Origo_ellen","timestamp":"2020. december. 20. 17:56","title":"Négy év pereskedés után nyert Hadházy a Ripost és az Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját weboldalukon folytatják. Megpróbálták, de nemrég rájöttek, hogy mindenkinek jobb lesz, ha továbbra is a YouTube-on teszik közzé a meséket.","shortLead":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját...","id":"20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9fac62-2ab6-48f3-a533-71687b533e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","timestamp":"2020. december. 21. 00:03","title":"Visszatért a YouTube-ra a legnépszerűbb magyar csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig élvezhetik az új frissítéseket.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig...","id":"20201219_ios14_penetracio_2020_december","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2068173-1285-424a-bfcf-8c211749ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_ios14_penetracio_2020_december","timestamp":"2020. december. 19. 18:03","title":"A régebbi iPhone-nal rendelkezők is úgy frissítenek, mint a kisangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet gond a legismertebb videostreaming szolgáltatónál, pontosabban a Netflix androidos változatánál.","shortLead":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet...","id":"20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94d75c3-6fe8-4f43-9a42-07af165dd086","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","timestamp":"2020. december. 21. 11:03","title":"Új funkció jön a Netflixre: csak hallgatni is lehet a filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782493a6-a841-4b18-8741-3d9e2ce3b274","c_author":"Scheer Katalin","category":"elet","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a párkapcsolat a legnagyobb esélyünk arra, hogy megtudjuk, kik vagyunk, elég fontos lenne megérteni legfontosabb kötődéseink működését. A pszichológus, párterapeuta David Schnarch sokkal többet tud a házasságról, mint a családbarát kormány, így inkább az ő könyvéből érdemes felfedezni, mi a különbség a szenvedély és az önfeladás között.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a párkapcsolat a legnagyobb esélyünk arra, hogy megtudjuk, kik vagyunk, elég fontos lenne...","id":"20201219_Az_igazi_parkapcsolat_otven_felett_kezdodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782493a6-a841-4b18-8741-3d9e2ce3b274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadcea35-bc4b-4efd-8e17-dbb4bbfa408d","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Az_igazi_parkapcsolat_otven_felett_kezdodik","timestamp":"2020. december. 19. 17:00","title":"Az igazi párkapcsolat ötven felett kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a748ec68-ae98-4036-9f23-03233f8540e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Csapatversenyben dobogósok a női tornászok.","shortLead":"Csapatversenyben dobogósok a női tornászok.","id":"20201219_Bronzerem_a_noi_torna_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a748ec68-ae98-4036-9f23-03233f8540e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9843853f-664f-42f6-9228-a614de55ab7c","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Bronzerem_a_noi_torna_Ebn","timestamp":"2020. december. 19. 16:46","title":"Bronzérem a női torna Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]