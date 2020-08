Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","shortLead":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","id":"20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac8d5cb-e592-400d-8379-37b0d377b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:58","title":"Ismét kéri a Szigeten lebukott holland dílerek letartóztatását az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná az elménket. De ez persze távolról sincs így. Visszanézve egész izgalmas volt ez a július. Felidézzük a Kult és Élet+Stílus rovat elmúlt hónapját.","shortLead":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná...","id":"20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e562acb7-ed8a-44c0-90f8-97b73173850d","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:00","title":"Vágó Istvántól Joseph Goebbelsig voltak kemény kérdéseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca szerint kedvező fordulat állt be.","shortLead":"A tárca szerint kedvező fordulat állt be.","id":"20200804_itm_allaskereso_munkanelkuli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762890dd-3c82-4e89-8851-4ab15a50e632","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_itm_allaskereso_munkanelkuli","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:15","title":"ITM: Közel 25 ezerrel csökkent az álláskeresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccf5a87-d2c4-45e1-89f7-5fa9064199c0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Putyin Oroszországa nyíltan ellenséges Nagy-Britanniával és az egész Nyugattal, s politikájának egyik alapja, hogy nem hajlandó tartani magát a nemzetközi joghoz – ez a fő következtetése a Kreml politikáját elemző brit jelentésnek. ","shortLead":"Putyin Oroszországa nyíltan ellenséges Nagy-Britanniával és az egész Nyugattal, s politikájának egyik alapja, hogy nem...","id":"202031__oroszok_nagybritanniaban__oligarchafrasz__londongrad__penz_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ccf5a87-d2c4-45e1-89f7-5fa9064199c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246de3f6-8c5c-48ea-88a8-a65477307280","keywords":null,"link":"/360/202031__oroszok_nagybritanniaban__oligarchafrasz__londongrad__penz_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:30","title":"Oligarchafrász Londongrádban: az oroszok otthon érzik magukat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","shortLead":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","id":"20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c51def-02ff-4e2a-af8d-bf0aabbe8007","keywords":null,"link":"/elet/20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:58","title":"Majka: Politikailag a legnagyobb öngyilkosság magad ellen fordítani a véleményformálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják az ázsiai piacokon.","shortLead":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják...","id":"20200803_nubia_watch_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed8fbbc-4ce7-43d2-9fc1-724de92dd150","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_nubia_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:03","title":"Olyan ez az okosóra, mintha a jövőből jött volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d688e9-d7f4-4f99-a061-05574c8ec610","c_author":"","category":"cegauto","description":"A japán gyártó környezettudatos hajtásláncú divatterepjárója limitált szériás kivitellel gazdagodott.","shortLead":"A japán gyártó környezettudatos hajtásláncú divatterepjárója limitált szériás kivitellel gazdagodott.","id":"20200803_sotet_hibrid_csak_az_emblema_nem_fekete_az_uj_toyota_rav4en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d688e9-d7f4-4f99-a061-05574c8ec610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9c1cba-aa97-44f2-aa0a-2df3ff96ed9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_sotet_hibrid_csak_az_emblema_nem_fekete_az_uj_toyota_rav4en","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:21","title":"Sötét hibrid: csak az embléma nem fekete az új Toyota RAV4-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706c8535-be87-4d43-a546-d2ebbbf95f09","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A céges legendárium szerint az 1968-as mexikói olimpiára készített futócipő eredetileg más nevet kapott volna, de az Adidas keresztülhúzta az amerikai sportszercég számításait.","shortLead":"A céges legendárium szerint az 1968-as mexikói olimpiára készített futócipő eredetileg más nevet kapott volna, de...","id":"20200802_Igy_kapta_a_nevet_a_Nike_egyik_legendas_cipoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=706c8535-be87-4d43-a546-d2ebbbf95f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d91d8-6fcd-43e9-a29e-1bd65d5def37","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200802_Igy_kapta_a_nevet_a_Nike_egyik_legendas_cipoje","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:15","title":"Így kapta a nevét a Nike egyik legendás cipője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]