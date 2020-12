Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló autóstól.","shortLead":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló...","id":"20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5aeb4a-617c-46bf-b4be-33a2cd609fce","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","timestamp":"2020. december. 23. 16:56","title":"Hiába kért, nem kapott pénzt a benzinkúton, ezért inkább bevitt egy gyomrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b764f089-526f-47d1-82fb-12e48a1d62b8","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"A karácsonyi időszak a készülődés, a pihenés és az év végi ünneplés, eszem-iszom ideje. Az ajándékozás, a közös étkezések mindannyiunk számára igazi feltöltődést adnak. Fontos azonban, hogy már az ünnepeket megelőző hetekben – legyen szó a bevásárlásról vagy a programok szervezéséről – ne csak a lelkünket, hanem a testünket is felkészítsük. Ezért talán érdemes újragondolnunk az ünnepi menü megszokott, halászlé-töltött káposzta-bejgli hármasát.","shortLead":"A karácsonyi időszak a készülődés, a pihenés és az év végi ünneplés, eszem-iszom ideje. Az ajándékozás, a közös...","id":"20201223_aranyer_unnepek_etkezes_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b764f089-526f-47d1-82fb-12e48a1d62b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ddc63b-8202-4764-b30f-72428da38f9d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201223_aranyer_unnepek_etkezes_tippek","timestamp":"2020. december. 23. 07:30","title":"Az aranyér kezelése már a bevásárláskor kezdődik – így készüljön fel az ünnepekre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabályok január 6-ig lesznek érvényben, de bármikor felülvizsgálhatják őket.","shortLead":"A szabályok január 6-ig lesznek érvényben, de bármikor felülvizsgálhatják őket.","id":"20201222_Franciaorszag_hatar_NagyBritannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a3e871-52d3-49a4-b9b5-57e286a9adfa","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Franciaorszag_hatar_NagyBritannia","timestamp":"2020. december. 22. 22:24","title":"Franciaország újranyitja határait a Nagy-Britanniából érkezőknek, ha van negatív tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","shortLead":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","id":"20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e24d90-b37e-4846-99ac-f3b8c16d2379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","timestamp":"2020. december. 21. 20:14","title":"Engedélyezte a Pfizer/Biontech koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6106dcb3-1d23-483c-b306-fa1e81cfa553","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Egy kis kreativitással és stabil internetkapcsolattal megmenthető az idei karácsony. Kezdőknek és haladóknak is hasznos tanácsokat szedtünk csokorba, hogy megkönnyítsük a rendhagyó ünneplést: egyszerűen használható videobeszélgetős szolgáltatások, online képeslapkészítő, neten játszható társasok.","shortLead":"Egy kis kreativitással és stabil internetkapcsolattal megmenthető az idei karácsony. Kezdőknek és haladóknak is hasznos...","id":"20201223_online_karacsony_ingyenes_videobeszelgetes_regisztracio_nelkul_jitsi_google_meet_microsoft_teams_zoom_tarsasjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6106dcb3-1d23-483c-b306-fa1e81cfa553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2188b10f-68d5-41e1-9b52-4071af78f957","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_online_karacsony_ingyenes_videobeszelgetes_regisztracio_nelkul_jitsi_google_meet_microsoft_teams_zoom_tarsasjatek","timestamp":"2020. december. 23. 17:00","title":"Tippek, trükkök az idei karácsonyhoz, amikor illik az asztalnál mobilozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusról áprilisra tolták ki a végső dátumot a befizetésre.","shortLead":"Márciusról áprilisra tolták ki a végső dátumot a befizetésre.","id":"20201221_gepjarmuado_befzetes_hatarido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf862c31-0b2e-4ac4-879a-5c56b13018cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_gepjarmuado_befzetes_hatarido","timestamp":"2020. december. 21. 20:32","title":"Egy hónappal kitolták a gépjárműadó befzetésének a határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi gyűjtésében. Idén először Németországban is zajlott a gyűjtés.","shortLead":"Tavalyhoz képest 14 tonnával több élelmiszer és higiénés terméket adományoztak a jótékonysági szervezet karácsonyi...","id":"20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f2258a-0ae6-4557-a52b-9b68f41a7074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582b39c-0de2-4d29-89e7-8c28a40d6f96","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Rekordmennyisegu_adomanyt_gyujtott_a_Mikulasgyar","timestamp":"2020. december. 22. 17:53","title":"Rekordmennyiségű adományt gyűjtött a Mikulásgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint az egyesült ellenzék 4-5 százalékkal magasabb támogatottsággal bír, mint a kormánypártok.\r

\r

","shortLead":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint...","id":"20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4496055-4a57-454f-a7d2-000fbc327686","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 23. 16:12","title":"Újra esett a Fidesz, már a bizonytalanok is többen vannak, mint a kormánypártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]