[{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról...","id":"20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24393b2d-c74e-4110-a19c-4833ec6ea081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","timestamp":"2020. december. 21. 07:33","title":"Véletlenül találtak rá egy 487 éve elsüllyedt hajó roncsára és rakományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","id":"20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acff808-61d4-4a22-a673-76f7fc064fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2020. december. 22. 14:14","title":"Müller: Marad a látogatási tilalom a szociális intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári perben. A Tiborcz-adó kifejezés a döntés szerint nem sértette a miniszterelnök vejének sem a becsületét, sem a névhasználathoz fűződő jogát.","shortLead":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári...","id":"20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1a126-ad07-40c4-b7f4-18b565de14ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","timestamp":"2020. december. 22. 16:14","title":"Döntött a bíróság: Nem sértő a Tiborcz-adó kifejezés használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","shortLead":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","id":"20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347939c6-4852-4e95-8585-0357d836cbac","keywords":null,"link":"/sport/20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","timestamp":"2020. december. 21. 09:11","title":"Lewis Hamilton az év sportolója a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a képkeresőjét is gyakran bővíti új funkciókkal. Egy nemrég bevezetett fejlesztés kifejezetten hasznos.","shortLead":"A Google a képkeresőjét is gyakran bővíti új funkciókkal. ","id":"20201222_google_kepkereso_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5316cf-4647-4e61-b1ba-5d3105f6703f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_google_kepkereso_tippek","timestamp":"2020. december. 22. 12:03","title":"Tipp a Google képkeresőhöz: így még gyorsabban megnyithatja, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","shortLead":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","id":"20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc663486-892d-46ef-909f-fb65447e6342","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","timestamp":"2020. december. 22. 07:41","title":"Akár kampány közben is visszahívhatók lesznek az ellenzéki jelöltek, ha botrányba keverednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","shortLead":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","id":"20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e24d90-b37e-4846-99ac-f3b8c16d2379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","timestamp":"2020. december. 21. 20:14","title":"Engedélyezte a Pfizer/Biontech koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]