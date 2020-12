Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese, komoly fejlődési potenciált lát a magánegészségügyben és az ingatlanpiacon sem nyúlt mellé.","shortLead":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese...","id":"20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf42c9-55d9-4e21-8b5e-81b91e5b6ee7","keywords":null,"link":"/360/20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 15:00","title":"A 12. leggazdagabb magyar kezében a járványban is minden arannyá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik tagját, aki ezt ráadásul maga vallotta be. Az orosz nemzetbiztonság szerint erről szó sincs. ","shortLead":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik...","id":"20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95df8088-0441-43ec-9a0f-11cf16850e31","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","timestamp":"2020. december. 22. 06:02","title":"Az FSZB szerint Navalnij senkit sem buktatott le, csak provokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","shortLead":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","id":"20201222_Gyerekkonyv_HVG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430848c-4212-4d1b-b6ec-4671957d04cd","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Gyerekkonyv_HVG","timestamp":"2020. december. 22. 18:25","title":"10 000 gyerekkönyvet osztott ki a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","shortLead":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","id":"20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5587ce-8319-4096-a40b-4fd667dcfadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","timestamp":"2020. december. 21. 12:37","title":"Hivatalos: itt a megújult Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","shortLead":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","id":"20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c79e9c-e97f-4746-8fb2-fecb17774d92","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 16:22","title":"KSH: A magyarok alig 15 százaléka oltatná be magát biztosan koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","shortLead":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","id":"20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ce019-27ff-4f2e-b1df-960144c4ddc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","timestamp":"2020. december. 22. 11:24","title":"Londoni villanytaxit is lehet hamarosan venni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"750 ékszerüzletet akar megszüntetni és 6000 embert kirúgni az alapító atya ükunokája, Robert Buchbauer, aki jelenleg a 125 éves céget vezeti. A család jelenlegi feje azon a véleményen van, hogy a kínai konkurencia miatt drágább és exkluzívabb ékszereket kell kínálni a vásárlóknak, de sok családtag szerint \"ezzel zátonyra futna a hajó\".","shortLead":"750 ékszerüzletet akar megszüntetni és 6000 embert kirúgni az alapító atya ükunokája, Robert Buchbauer, aki jelenleg...","id":"20201221_Csaladi_vitak_benitjak_a_nagy_atalakulas_elott_allo_Swarovskit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641ae1c3-039f-40fc-baff-c3d7a53016e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Csaladi_vitak_benitjak_a_nagy_atalakulas_elott_allo_Swarovskit","timestamp":"2020. december. 21. 15:48","title":"Családi viták bénítják a nagy átalakulás előtt álló Swarovskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabályok január 6-ig lesznek érvényben, de bármikor felülvizsgálhatják őket.","shortLead":"A szabályok január 6-ig lesznek érvényben, de bármikor felülvizsgálhatják őket.","id":"20201222_Franciaorszag_hatar_NagyBritannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a3e871-52d3-49a4-b9b5-57e286a9adfa","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Franciaorszag_hatar_NagyBritannia","timestamp":"2020. december. 22. 22:24","title":"Franciaország újranyitja határait a Nagy-Britanniából érkezőknek, ha van negatív tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]