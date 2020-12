Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda szerint a benzines autók száműzése veszélybe sodorja a millióknak munkát adó autóipart. ","shortLead":"Akio Toyoda szerint a benzines autók száműzése veszélybe sodorja a millióknak munkát adó autóipart. ","id":"20201222_Toyota_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f479b88a-8caf-4373-af41-afcf73bfee21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Toyota_elektromos_auto","timestamp":"2020. december. 22. 09:05","title":"A Toyota elnöke szerint az elektromos autók túlértékeltek, és csődbe vihetik az iparágat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizenegyedik videóban Birkenstock Rebeka énekel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8f24-5e9e-4cc0-ac22-46ca406b6eff","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","timestamp":"2020. december. 22. 18:05","title":"„Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a Telexnek Gundel Takács Gábor, amelyben többek között arról beszélt, miért reagál a közéleti eseményekre, és hogy miként gondolkodott a munkájáról akkor, amikor még a köztévénél dolgozott. ","shortLead":"Interjút adott a Telexnek Gundel Takács Gábor, amelyben többek között arról beszélt, miért reagál a közéleti...","id":"20201222_Gundel_Takacs_Gabor_Telex_Szajer_keresztenyseg_kozmedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72099cc3-7bf9-4d12-a890-b849b3de17dc","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Gundel_Takacs_Gabor_Telex_Szajer_keresztenyseg_kozmedia","timestamp":"2020. december. 22. 13:52","title":"Gundel Takács Gábor: \"Nem szoktunk hozzá, hogy valaki azt mondja, szerintem hülyének tetszenek nézni minket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e904c1e-91d7-4cfb-bd66-f5579617fd43","keywords":null,"link":"/360/20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","timestamp":"2020. december. 21. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 3. rész: „Üdvözlöm, Platón vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tejet és tejtermékeket vont ki a forgalomból az élelmiszerbiztonsági hivatal.","shortLead":"Tejet és tejtermékeket vont ki a forgalomból az élelmiszerbiztonsági hivatal.","id":"20201222_nebih_tejtermek_tejuzem_ellenorzes_jogsertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786b053d-f124-4e7a-b21d-5763038613a9","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_nebih_tejtermek_tejuzem_ellenorzes_jogsertes","timestamp":"2020. december. 22. 12:09","title":"Vasi tejüzemre csapott le a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","shortLead":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","id":"20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ce019-27ff-4f2e-b1df-960144c4ddc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","timestamp":"2020. december. 22. 11:24","title":"Londoni villanytaxit is lehet hamarosan venni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Közel 3 milliárd zlotys segítséget adhatnak a járvány miatt nehézségekkel küzdő légitársaságnak, miután az Európai Bizottság is jóváhagyta a tervet.","shortLead":"Közel 3 milliárd zlotys segítséget adhatnak a járvány miatt nehézségekkel küzdő légitársaságnak, miután az Európai...","id":"20201222_lot_legitarsasag_lengyel_allami_segitseg_legikozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c4edf-97b2-4da0-ab25-a2504ccc4284","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_lot_legitarsasag_lengyel_allami_segitseg_legikozlekedes","timestamp":"2020. december. 22. 21:13","title":"Több milliárd zlotyval tolja meg a LOT légitársaságot a lengyel állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban...","id":"20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d745164-963a-4ca4-bf93-82068b16354c","keywords":null,"link":"/360/20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","timestamp":"2020. december. 23. 08:00","title":"Radar360: Kevesen oltatnák be magukat, pedig az új variáns ellen is védhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]