[{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","shortLead":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","id":"20201019_medve_tamadas_vadaspark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550f95e2-7cc7-48c6-85f2-c41e382f3a43","keywords":null,"link":"/elet/20201019_medve_tamadas_vadaspark","timestamp":"2020. október. 19. 16:15","title":"A látogatók előtt támadtak rá medvék egy állatkerti dolgozóra Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1bed35-9e21-4a50-9610-f256c9ca140a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelen tesztalanyaink messze nem egy méretkategóriában versenyeznek és a hajtásuk sem lehetne ennél eltérőbb, de a nagyon hasonló vételár most kivételesen mégis egy helyre sodorta őket. 