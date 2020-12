Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Boris Johnson személyében egy mintaszerű opportunista szenvedett vereséget a Brexit-tárgyalásokon - írja a német hetilap. ","shortLead":"Boris Johnson személyében egy mintaszerű opportunista szenvedett vereséget a Brexit-tárgyalásokon - írja a német...","id":"20201225_Brexitegyemeny_harangoztak_a_populizmusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e17a52-4e67-4e4a-9d53-81030fb78654","keywords":null,"link":"/360/20201225_Brexitegyemeny_harangoztak_a_populizmusnak","timestamp":"2020. december. 25. 09:00","title":"Die Zeit: A Brexit-egyezmény újabb kudarc a populizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","id":"20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bc1d21-0049-44bf-a003-c3daaa5daafe","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","timestamp":"2020. december. 24. 09:29","title":"Koronavírus: 113 halott, 3292 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e336e645-4cfd-41c3-a1d1-c724203517d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családokért felelős miniszter szerint sokan dolgoznának szívesen egy csapatban Orbán Viktorral. ","shortLead":"A családokért felelős miniszter szerint sokan dolgoznának szívesen egy csapatban Orbán Viktorral. ","id":"20201224_Novak_Katalin_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e336e645-4cfd-41c3-a1d1-c724203517d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502280a2-0537-4afd-bb44-c8fc6c28dfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Novak_Katalin_interju","timestamp":"2020. december. 24. 11:34","title":"Novák Katalin: Egy valóban kereszténydemokrata közösség nem önmagáért a hatalomért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","id":"20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe63059-e2fd-4b70-a71a-bd4c60effb05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","timestamp":"2020. december. 25. 06:41","title":"Időkapszula: íme egy 1800 kilométert futott 18 éves középmotoros Renault Clio V6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés közben ölnek meg gyanúsítottakat.","shortLead":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés...","id":"20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71900e-62b3-41be-b24b-1b70d13f5cce","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","timestamp":"2020. december. 25. 14:21","title":"Bolsonaro ismét elítélt rendőröket és katonákat részesített kegyelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","shortLead":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","id":"20201224_rendorseg_keseles_ujpest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e322bfd-fa76-4b15-aca0-01a1ae7e5d27","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_rendorseg_keseles_ujpest","timestamp":"2020. december. 24. 20:28","title":"Rendőrség: Stabil a megkéselt járőr állapota, de még nincs túl a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","shortLead":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","id":"20201223_SZFE_vezetes_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdd16da-ca36-41ad-9dc4-7ba1af898493","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_SZFE_vezetes_oktatas","timestamp":"2020. december. 23. 21:44","title":"SZFE-vezetés: az oktatás február 1-től folytatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia, Matthias, aki színészként eljátszotta apja megbuktatója, egy keletnémet kém szerepét?","shortLead":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia...","id":"202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8127e5e-2abb-4887-81b6-6cd39184b308","keywords":null,"link":"/360/202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","timestamp":"2020. december. 24. 16:00","title":"Különös történelem: egy férfi, aki eljátszotta Nobel-békedíjas apja megbuktatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]