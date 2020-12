Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hivatalos adatok híján a szakértők 2014-es statisztikát használnak becsléseikhez. Eszerint idehaza ma már minden 38. újszülött az úgynevezett asszisztált reprodukciós eljárás nyomán jön világra.","shortLead":"Hivatalos adatok híján a szakértők 2014-es statisztikát használnak becsléseikhez. Eszerint idehaza ma már minden 38...","id":"202051_kisdedek_szuletese_minden_38_fogantatasba_besegit_azorvostudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bb9f4a-994f-4306-a48b-69defd9e2757","keywords":null,"link":"/360/202051_kisdedek_szuletese_minden_38_fogantatasba_besegit_azorvostudomany","timestamp":"2020. december. 24. 11:00","title":"Egyre több itthon a lombikbébi, de Müller Cecília nem közli, hogy pontosan mennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2d9434-b1b4-4264-9ef1-606d71104f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén sok ember számára a számítógépes videokonferencia alkalmazások teremtik meg a karácsonyi közös ünneplés lehetőségét. A Zoomnál a megfelelő hangulatról is gondoskodtak.","shortLead":"Az idén sok ember számára a számítógépes videokonferencia alkalmazások teremtik meg a karácsonyi közös ünneplés...","id":"20201224_zoom_unnepi_hatterkepek_karacsonyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2d9434-b1b4-4264-9ef1-606d71104f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452e4b6-55f1-4011-b23e-02bdc60ff0de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_zoom_unnepi_hatterkepek_karacsonyra","timestamp":"2020. december. 24. 11:03","title":"Karácsonyos Zoom-háttérképekkel teheti emlékezetessé ünnepi beszélgetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei karácsonnyal. Menni? Nem menni? Vásárolni? Ajándékozni? Mi lesz az ünnepet egyedül töltő szülőkkel, és mégis, mennyire lesz borzasztó a videochat-karácsony? Szerkesztőségünk tagjai főleg ezeket a kérdéseket boncolgatták, amikor arról kérdeztük őket, hogyan ünnepelnek idén. A megvalósítást illetően némiképp eltérnek a módszerek, egy valami azonban közös: a felelősség most mindenkinek hatalmas súlyként nehezedik a vállára.","shortLead":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei...","id":"20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5464569e-bb5a-4c24-86e9-a05befa59e91","keywords":null,"link":"/elet/20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","timestamp":"2020. december. 24. 11:00","title":"„Letaglóz a gondolat, hogy anyám egyedül tölti a szentestét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db215d1-d8b2-4eff-ab28-89f55e010237","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a bizonytalan időszak sem tudta eltántorítani az embereket attól, hogy az igazukért harcoljanak, és hogy ünnepeljenek akkor, amikor ez a fojtogató év egy pillanatra levegőhöz engedte őket. ","shortLead":"Ez a bizonytalan időszak sem tudta eltántorítani az embereket attól, hogy az igazukért harcoljanak, és...","id":"20201224_2020_megtanitott_ellenszegulni_az_elnyomasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db215d1-d8b2-4eff-ab28-89f55e010237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3928fb-2d74-41b9-ab52-5f8d8e9b7966","keywords":null,"link":"/elet/20201224_2020_megtanitott_ellenszegulni_az_elnyomasnak","timestamp":"2020. december. 24. 13:30","title":"2020 újra megtanított ellenszegülni az elnyomásnak, örülni az együttlétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaf5402-1e0b-41d0-a512-1d4542762743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy oxigénpalackkal ütötte a támadó az imádkozó idős férfit.","shortLead":"Egy oxigénpalackkal ütötte a támadó az imádkozó idős férfit.","id":"20201224_covid_beteg_kalifornia_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eaf5402-1e0b-41d0-a512-1d4542762743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ec68e-95eb-4821-8cc5-10e139f16487","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_covid_beteg_kalifornia_korhaz","timestamp":"2020. december. 24. 15:28","title":"Agyonvert egy férfi egy covidos beteget egy kaliforniai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem az egyház küldetéséhez hűen használják ezt a fórumot is.","shortLead":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem...","id":"20201224_Erdo_Peter_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd39053-1057-46e0-aa32-dfb95d9190c0","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Erdo_Peter_karacsony","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"Erdő Péter: Ha sikerül végre megtalálni a vírus ellenszerét, az is a teremtő Isten ajándéka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos novemberben. Bár biológiai értelemben a kijelentés képtelenség, jól tükrözi a 2020-as járvány nehezen magyarázható fordulatait. ","shortLead":"Mintha a koronavírus intelligens lenne, és állandóan harcmodort változtatna ellenünk – mondta egy magyar orvos...","id":"202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ed1f972-2736-4fa7-be01-64eaad1db259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d00c08-d61b-4141-a669-429f433afd08","keywords":null,"link":"/360/202051_jarvany_beleoszult_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 24. 13:45","title":"Nem vált be a kormány idei taktikája a vírus ellen – 2020 Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","shortLead":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","id":"20201225_ujpest_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1edcd-b2b3-4048-bc43-fff9f7aa3c76","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_ujpest_rendor","timestamp":"2020. december. 25. 13:41","title":"Megpróbálják felébreszteni a kómából az Újpesten megkéselt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]