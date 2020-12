Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","id":"20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d8979-d6f5-40e0-b653-6d9f2695fc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","timestamp":"2020. december. 28. 14:19","title":"Összevertek egy autóst, mert nem húzódott le elég gyorsan a szűk utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"November eleje óta nem látott szinteken a magyar deviza.","shortLead":"November eleje óta nem látott szinteken a magyar deviza.","id":"20201228_Vege_a_karacsonynak_zuhan_a_forint_arfolyama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadc6612-3851-43dc-8569-3cfd6e3c20dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_Vege_a_karacsonynak_zuhan_a_forint_arfolyama","timestamp":"2020. december. 28. 13:54","title":"Vége a karácsonynak, zuhan a forint árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","shortLead":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","id":"20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2c7ae6-050f-4725-9238-f0adaca577d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","timestamp":"2020. december. 29. 07:40","title":"Még mindig nem sikerült megállapodni a jövő évi minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","shortLead":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","id":"20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c3ef00-4e22-441c-9baa-2e83d66e542d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","timestamp":"2020. december. 29. 15:35","title":"Épp a földrengésről tudósított a horvát riporter, amikor jött egy erős utórengés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e766ae40-1ca0-428e-a675-f4f24ce9040f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo és a Starlight nevű amerikai alapítvány először tavaly adott speciális, könnyen fertőtleníthető játékkonzolt a kórházban fekvő gyerekeknek, a koronavírus-járvány miatt azonban több amerikai kórházba is juttatnak a készülékből.","shortLead":"A Nintendo és a Starlight nevű amerikai alapítvány először tavaly adott speciális, könnyen fertőtleníthető játékkonzolt...","id":"20201229_nintendo_starlight_jatekkonzol_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e766ae40-1ca0-428e-a675-f4f24ce9040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba75c00-d80b-4f04-9c71-2e196391e2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_nintendo_starlight_jatekkonzol_korhaz","timestamp":"2020. december. 29. 16:03","title":"Speciális játékkonzolt készített az amerikai beteg gyerekeknek a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter utasítása szerint megtiltanák az éghető anyagok és az alkohol árusítását is december 31-én.","shortLead":"A belügyminiszter utasítása szerint megtiltanák az éghető anyagok és az alkohol árusítását is december 31-én.","id":"20201229_Franciaorszag_szilveszteri_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dc4b12-4734-4971-83b5-0452428aec1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Franciaorszag_szilveszteri_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. december. 29. 21:41","title":"Százezer rendőrt és csendőrt mozgosítanak Franciaországban szilveszterkor, a tömegközlekedés is leállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","shortLead":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","id":"20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d92c817-1706-4284-90ce-e2ed7dc4ec46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 19:03","title":"Meglepődtek a szakemberek, milyen sok 5G-tornyot rongáltak meg 2020-ban a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","shortLead":"Az orosz kormányzat tervei szerint januárban már lehetne igényelni a speciális útleveleket.","id":"20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96969e6c-62d7-4fb3-97ee-c3257b14b879","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_oroszorszag_koronavirus_oltas_utlevel","timestamp":"2020. december. 29. 19:49","title":"Oroszország koronavírus-oltást igazoló útlevelet vezethet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]