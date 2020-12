Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","shortLead":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","id":"20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceb71a-f9f3-4caa-a212-b9481fc0211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 18:49","title":"Szijjártó: 6000 adag orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és próbálkozások vannak tantermi, munkahelyi környezetben, repülőkön, sőt még futballstadionokban is.","shortLead":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és...","id":"202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667a240c-8442-4907-82ee-a7b8ac71d638","keywords":null,"link":"/360/202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","timestamp":"2020. december. 29. 07:00","title":"Koronavírus ellen: hogyan lehet fertőtleníteni termekben, szobákban, repülőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","shortLead":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","id":"20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b077e5-d380-469e-a45e-4f40801f5cca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","timestamp":"2020. december. 29. 06:45","title":"740 milliárd dolláros katonai költségvetést fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen a 2019–2020-as férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében.\r

","shortLead":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen...","id":"20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dcecc5-bb7b-4a74-9fd4-70339c856f53","keywords":null,"link":"/sport/20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","timestamp":"2020. december. 28. 22:35","title":"Szoros meccsen dőlt el, de nem jutott döntőbe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálódott a Petrinjából Zágrábba vezető út hídja is.","shortLead":"Megrongálódott a Petrinjából Zágrábba vezető út hídja is.","id":"20201229_horvatorszag_foldrenges_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f3af19-8327-4635-be14-d9d807f848d7","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_horvatorszag_foldrenges_aldozatok","timestamp":"2020. december. 29. 18:08","title":"Már hét halálos áldozata van a horvátországi földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","shortLead":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","id":"20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440ede99-118b-4274-88ec-08ef075fa018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. december. 30. 05:08","title":"Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az év egyik emlékezetes sorozata lett a Mandalorian, amelyet a torrentezők is új szintre emeltek: nincs másik műsor, amit annyiszor töltöttek volna le, mint a Disney+ alkotását.","shortLead":"Az év egyik emlékezetes sorozata lett a Mandalorian, amelyet a torrentezők is új szintre emeltek: nincs másik műsor...","id":"20201229_torrent_mandalorian_sorozat_tronok_harca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c97a011-0659-4d63-be0c-88d6b494e0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_torrent_mandalorian_sorozat_tronok_harca","timestamp":"2020. december. 29. 08:03","title":"Új király van a torrenten, mindenki ezt tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","shortLead":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","id":"20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76127bf-ce29-4076-8e75-e7aa0d0a89e2","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","timestamp":"2020. december. 29. 17:28","title":"Kevin Bacon Radioheadet és Beatlest énekel a kecskéinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]