A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.
Üzleti tranzakciók: ezekre minden vállalkozónak érdemes figyelni

A 444.hu szerint a kormány egyik legerősebb minisztere megelégelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egymás után veszi le a tábláról az embereit, ezért úgy döntött: távozik. A kormányfő ezt nem fogadta el.
444: Palkovics decemberben le akart mondani, de Orbán nem engedte

Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad hivatalában.

Hatszor szólt hiába a rendőrfőnök, hogy vessék be a Capitoliumnál a Nemzeti Gárdát

Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.
Jakab Ferenc: A tünetmentes, de épp fertőzött személy is megkaphatja az ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","shortLead":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","id":"20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2d47d5-53d2-498e-8154-2aedb231696f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","timestamp":"2021. január. 12. 05:44","title":"Jakab Ferenc: A tünetmentes, de épp fertőzött személy is megkaphatja az oltást

Kedden újabb vakcinaszállítmány érkezik az országba, köztük a Moderna terméke – hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján. 20 fős házibulira csaptak le a rendőrök hétvégén Budapesten

Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.
Meteorit csapódott be Norvégiában

Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.
Nagyon erős mezőnyben indul az Oscarért Horvát Lili filmje

Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.
Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban