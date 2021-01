Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8acb5db-d0f1-42d7-98a6-9c61133af644","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: attak, vakcinakesergő, szigor, asszonyság, sikerember.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210110_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8acb5db-d0f1-42d7-98a6-9c61133af644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ee71af-a3c1-48d9-b72a-f53cce41b3de","keywords":null,"link":"/360/20210110_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. január. 10. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János metálos Csipkerózsikákat keres ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama volt amerikai elnök a magyarokat sértette meg, jön a Moderna és Szoboszlai diadala. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama...","id":"20210112_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ffc27e-5952-4178-ad43-aa48f1d61c4b","keywords":null,"link":"/360/20210112_Radar360","timestamp":"2021. január. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerika-szerte fegyveresek védik a parlamenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd822974-73bf-4576-bee0-51d997ba07c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján mintha valami fotós trükkfelvétel lenne az egész.","shortLead":"A képek alapján mintha valami fotós trükkfelvétel lenne az egész.","id":"20210111_67_meteres_szelturbina_lapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd822974-73bf-4576-bee0-51d997ba07c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48092498-149f-4c28-94af-c698ab50e170","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_67_meteres_szelturbina_lapat","timestamp":"2021. január. 11. 16:42","title":"Így szállítottak kanyargós utakon, szűk városkákon át egy 67 méteres szélturbinalapátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ee6263-f2d5-4d5f-b315-bc77dcd8725f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A nagy nyilvánosságban is ismert Csernus doktor félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet alkot Főnix című új művében, és az öregkorában magát fészkével együtt elégető, majd újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást.","shortLead":"A nagy nyilvánosságban is ismert Csernus doktor félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet alkot Főnix című új...","id":"202101__dr_csernus_imre_pszichiater__nyolcadik_fobunrol_turesrol__rank_bizza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ee6263-f2d5-4d5f-b315-bc77dcd8725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dc20c7-0f3d-439c-a831-4d77e13287df","keywords":null,"link":"/360/202101__dr_csernus_imre_pszichiater__nyolcadik_fobunrol_turesrol__rank_bizza","timestamp":"2021. január. 11. 11:00","title":"Csernus Imre: Az optimizmus magas szinten tarthatja az immunitást a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","shortLead":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","id":"20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c1671-dcc3-4cd1-9cd9-c5e478fcc953","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","timestamp":"2021. január. 12. 07:57","title":"Trump nevét véste valaki egy lamantin hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","shortLead":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","id":"20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a678d407-1924-4fe1-be0f-b62504fbe5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","timestamp":"2021. január. 11. 10:33","title":"39 éves korában elhunyt a Tetris hétszeres világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecf0369-a7fd-4563-9757-bc68b7affc1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányos öltözetben volt akkor is, amikor elkapták. ","shortLead":"Hiányos öltözetben volt akkor is, amikor elkapták. ","id":"20210110_Elfogtak_egy_szatirt_a_HEVen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecf0369-a7fd-4563-9757-bc68b7affc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65abc9b-dd4d-4b06-805a-d52256789090","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Elfogtak_egy_szatirt_a_HEVen","timestamp":"2021. január. 10. 16:57","title":"Elfogtak egy szatírt a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a digitális munkarendet csak ott rendelik el, ahol már megjelent a koronavírus. Maruzsa Zoltán szavai alapján a kormány továbbra sem tervezi beemelni a pedagógusok oltását is az oltási tervbe.","shortLead":"Az államtitkár szerint a digitális munkarendet csak ott rendelik el, ahol már megjelent a koronavírus. Maruzsa Zoltán...","id":"20210111_maruzsa_altalanos_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c667b5f6-7fac-4148-9a57-cbf11899d6cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_maruzsa_altalanos_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. január. 11. 08:51","title":"Maruzsa üzent a PDSZ-nek: Nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]