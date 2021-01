Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már januártól több banknál is elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsönök. 