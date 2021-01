Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös ünneplést.","shortLead":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös...","id":"20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec19a009-8238-4c3c-b066-6da99a0f02ef","keywords":null,"link":"/sport/20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","timestamp":"2021. január. 14. 19:10","title":"Sárga lapot javasol az ölelkező focistáknak egy brit politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három és fél hónappal ezelőtt érte el az egymilliót az elhunytak száma.","shortLead":"Három és fél hónappal ezelőtt érte el az egymilliót az elhunytak száma.","id":"20210115_2_millio_koronavirus_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e794f7b8-9f34-4fdd-8edd-d751e898f21d","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_2_millio_koronavirus_halaleset","timestamp":"2021. január. 15. 20:36","title":"Átlépte a 2 milliót a koronavírus okozta halálesetek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről készített valaki a kínai metrón. A jelek szerint a cég jól áll az összecsukható telefon fejlesztésével.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről...","id":"20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331be0a4-454d-46ed-9269-6e53aa25905a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","timestamp":"2021. január. 15. 11:33","title":"A kínai metrón készült lesifotó a Xiaomi összehajtható okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos neurológiai tünetek milyen kockázatot jelentenek a vírus okozta megbetegedésben szenvedőknek. ","shortLead":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos...","id":"20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde45695-7df8-4ff5-9873-b4d61d50168c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 14. 20:03","title":"Magyar kutatók vizsgálták, mitől válhat súlyossá a Magyarországon is terjedő nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor fiának közel negyvenmilliós állami ösztöndíjáról jelentek meg hírek, de a kormányhoz közelálló sajtó már előre menekülve kezdte hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen bárki kaphat ilyet. A hír megjelenése óta úgy próbálják beállítani, mintha bírálók azt kifogásolnák, hogy sok magyar katona vesz részt külföldi képzésen. ","shortLead":"Orbán Viktor fiának közel negyvenmilliós állami ösztöndíjáról jelentek meg hírek, de a kormányhoz közelálló sajtó már...","id":"20210114_orban_gaspar_sandhurst_osztondij_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32642090-8565-481b-8053-1e0b41f0b4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_orban_gaspar_sandhurst_osztondij_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 14. 16:58","title":"Újra alternatív valóságba került a kormánymédia, amikor Orbán Gáspár ügyével kell foglalkozniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb számítások szerint a természetalapú megoldásokkal a költséghatékony kibocsátás-csökkentések akár 37 százalékát is biztosíthatnánk 2030-ig ahhoz, hogy jó eséllyel 2 °C alatt tartsuk a század végére várható globális melegedés mértékét. És nem csak a környezetvédelemről van szó: a Világgazdasági Fórum becslése szerint a természetet előnyben részesítő megoldások 10 billió dolláros üzleti lehetőséget nyithatnak meg, és 2030-ig akár 395 millió munkahelyet teremthetnek.","shortLead":"A legfrissebb számítások szerint a természetalapú megoldásokkal a költséghatékony kibocsátás-csökkentések akár 37...","id":"20210114_Gazdasagilag_is_megerne_a_termeszetbe_fektetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f40379-32c0-4eb1-be34-55b161762c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Gazdasagilag_is_megerne_a_termeszetbe_fektetni","timestamp":"2021. január. 15. 12:20","title":"Pénzügyileg is megérné a természetbe fektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer készítménye toronymagasan a legnépszerűbb, de 22 százalék bármit beadatna magának, ami engedélyezett.","shortLead":"A Pfizer készítménye toronymagasan a legnépszerűbb, de 22 százalék bármit beadatna magának, ami engedélyezett.","id":"20210115_kinai_vakcina_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb8c88f-4969-412f-9964-a041a9a13274","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_kinai_vakcina_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. január. 15. 08:24","title":"Legkevésbé kínai vakcinával oltatnák be magukat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyét. Orbán Viktor miniszterelnök szerint egy hétvégi napon félmillió embert, két hétvége alatt pedig mindenkit be tudnak oltani, aki azt kérte. Azt viszont nem részletezte, pontosan kiket olthatnak első körben, és azt sem, ki és hogyan fogja felpörgetni az oltási folyamatot, így a lehetőségeket szakemberekkel beszéltük át. ","shortLead":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti...","id":"20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9b96b9-e606-4187-971f-00f846d7070e","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","timestamp":"2021. január. 15. 17:35","title":"Kiket és hogyan akar legközelebb beoltatni Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]