[{"available":true,"c_guid":"55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fullajtár Andrea szerdán este jelentette be, hogy ebben a rendszerben többé nem tud osztályfőnökként részt venni a Színház-és Filmművészeti Egyetemen, beadja a felmondását. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy az egyetem új vezetése nulla kredittel zárná le a hallgatók félévét, de azt mondja, kapott halálos fenyegetéseket is, és már annyira megviselte a helyzet, hogy a szerettei szerint már rég ki kellett volna szállnia. Három és fél hónappal ezelőtt érte el az egymilliót az elhunytak száma. Három és fél hónappal ezelőtt érte el az egymilliót az elhunytak száma. 2021. január. 15. 20:36 Átlépte a 2 milliót a koronavírus okozta halálesetek száma a világon Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó. Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó. 2021. január. 15. 08:03 Wifi otthonra: 65 készüléket is képes kezelni a Linksys új routere Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi szerződéséről még tárgyalnak. Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi szerződéséről még tárgyalnak. 2021. január. 15. 12:42 Csányi Sándor: Nem kell több stadiont építeni A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti. A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti. 2021. január. 15. 17:37 Átszervezések miatt ideiglenesen kevesebb Pfizer-vakcina érkezik Európába A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási megfigyelőnek. A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási megfigyelőnek. 2021. január. 16. 08:39 Kivonul az orosz hadsereg Közép-Afrikából, miután választást nyert a Kreml-barát elnök A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban bevezetett utazási támogatás lehetőségével, volt, aki többször is. A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban bevezetett utazási támogatás lehetőségével, volt, aki többször is. 2021. január. 15. 14:54 70 ezerszer kértek ingyenes bérletet Budapesten az álláskeresők Lehet, hogy a leprának rejtett tartalékai vannak? Ezt próbálják kideríteni több ország tudósai, miután Afrikában két helyen – Bissau-Guineában és Elefántcsontparton – is leprás csimpánzokra bukkantak. Lehet, hogy a leprának rejtett tartalékai vannak? Ezt próbálják kideríteni több ország tudósai, miután Afrikában két helyen – Bissau-Guineában és Elefántcsontparton – is leprás csimpánzokra bukkantak. 2021. január. 15. 12:00 Leprás csimpánzokat találtak, nyugtalanítja a kutatókat a betegség