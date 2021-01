Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","shortLead":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","id":"20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c73eb-5349-450a-81fe-c6049d50022d","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","timestamp":"2021. január. 19. 17:52","title":"Meghosszabbítaná a kollektív szerződést a Dunaferr vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","shortLead":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","id":"20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc77e7c6-bc70-4509-8187-72e822fce635","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","timestamp":"2021. január. 18. 17:52","title":"Tűz volt a Capitoliumnál, lezárták és evakutálták a nyugati szárnyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni. Ehhez képest most megint arról beszélünk, hogy milyen épületek tűnnének el a negyedben. De szabad-e egyáltalán bontani a védett zónában? Mi ellen véd a műemléki státusz? Hogyan sorvadt el a hazai örökségvédelem, és mi köze a műemlékbontásoknak a magyarok egészségi állapotához? Interjú Klaniczay Péter és Lővei Pál műemléki szakértőkkel. ","shortLead":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni...","id":"20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84204559-fc21-4069-913e-3ff8b74a1375","keywords":null,"link":"/elet/20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","timestamp":"2021. január. 18. 20:00","title":"Húsz év alatt kiderült, hogy „bontani nagyon szeretnek a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf00afe-4e42-410f-8434-8143a1169a67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtás nélküli zuffenhauseni elektromos autó kétféle akkumulátor kapacitással érhető el.","shortLead":"Az összkerékhajtás nélküli zuffenhauseni elektromos autó kétféle akkumulátor kapacitással érhető el.","id":"20210120_olcsobb_porsche_villanyauto_itt_a_csak_hatul_hajto_uj_taycan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf00afe-4e42-410f-8434-8143a1169a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6aa2a2-898e-4d23-957c-23c63885a968","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_olcsobb_porsche_villanyauto_itt_a_csak_hatul_hajto_uj_taycan","timestamp":"2021. január. 20. 07:59","title":"Olcsóbb Porsche villanyautó: itt a csak hátul hajtó új Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig a Földet. Most egy interaktív weboldalt is létrehoztak a projektnek.","shortLead":"A Canon a saját, CE-SAT-1 nevű műholdjára egy némileg módosított 5D Mark III-at szerelt fel, hogy arról pásztázza végig...","id":"20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd684dd2-842e-41fe-9803-763275f6f7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e83ad5-6860-4528-9a94-3418741f1d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_muhold_canon_5d_mark_iii_dslr_kamera_fenykepezogep","timestamp":"2021. január. 18. 12:03","title":"Műholdra szerelte egy DSLR fényképezőjét a Canon, onnan fotózták le a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","shortLead":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","id":"20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ce389-4f57-4d29-9a99-4683755d8a82","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","timestamp":"2021. január. 19. 05:45","title":"FBI: Az orosz hírszerzésnek akarták eladni Nancy Pelosi ellopott laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]